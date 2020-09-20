Это операция, но не украинская: Ермак рассказал свою версию о «вагнеровцах» в Беларуси

Глава Офиса президента Андрей Ермак не признает, что появление и задержание наемников российской ЧВК «Вагнер» в Белоруссии является спецоперацией Украины.

«Это детективная история, которая выдумана от самого начала до конца. Взяты несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Все было бы не так смешно, но когда это касается национальной безопасности, это совсем не смешно», – сказал Ермак.

Он считает, что «ряд украинских политиков и медиа подхватили эту историю, чтобы получить то лайки Facebook, то политические дивиденды используют пропаганду против Украины и вольно или невольно принимают в ней участие».

Ермак пояснил, что с самого начала конфликта на Донбассе украинская разведка и соответствующие органы документируют всех тех людей, которые участвуют в войне против Украины. «Это продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что сегодня после этого инцидента им будет гораздо труднее выполнять эту работу, а сегодня это много людей, которые ежедневно рискуя жизнь, работают в интересах Украины», – продолжил глава Офиса президента.

Он напомнил, что наемники, задержанные в Беларуси, – члены российской частной военной компании «Вагнер». В этой связи Ермак намекнул, что сама спецоперация – это дело рук спецслужб России. «И как вы считаете, возможно ли вообще, чтобы группа таких людей, как описывает г-н Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал? И дала согласие, чтобы это происходило? А потом они еще появились в Беларуси? Я думаю, что это операция. Но только не украинская. И поэтому они появились именно на белорусской территории и именно накануне выборов», – сказал он.

На наводящий вопрос Шустера – то есть этой спецоперации со стороны Украины не было, и встречи у президента (после которой она сорвалась) тоже не было – глава Офиса президента ответил: «То, как об этом написал г-н [главред издания "Цензор.нет"] Бутусов, – нет»

В этой связи он считает необходимым создать в стране Центр противодействия пропаганде. «Мы видим, что происходит в мире – не только в Украине, во многих странах. И поэтому такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже испытывают сегодня на себе влияние этой пропаганды, этих фейков, которые бросают в информационное пространство, и которые сегодня делают очень плохое дело», – продолжил Ермак.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской ЧВК «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Есть и выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении. 14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание участников частной военной компании «Вагнера» в Беларуси – это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Это же подтвердил экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Он рассказал детали подготовки спецоперации, о ее срыве и кадровых последствиях. В частности, он подтверждает информацию, что спецоперация готовилась год и была сорвана одним телефонным звонком из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Из-за вероятного срыва спецоперации генпрокуратура Украины открыла 3 уголовных производства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова Савіка Шустера» на ТК «Украина»