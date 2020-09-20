Получают паспорта и бегут в Россию: В Донецке с некогда лидирующей шахты увольняются горняки

В Кировском районе ныне неподконтрольного украинской власти Донецка после 2014 года работающей осталась одна шахта им. Скочинского. Однако из-за низкого уровня зарплаты, а также задержек по выплатам, за последние годы здесь уволились более тысячи специалистов. Люди продолжают уходить с шахты, направляясь на заработки в Россию. Об этом в интервью местной газете рассказал «глава администрации» Кировского района Юрий Будрин.

Так, раньше в районе находятся 4 шахты, 2 из которых были действующими до 2014 года:

шахта им. Скочинского – одна из самых глубоких в мире, работы велись на глубине 1200 – 1300 м; проектные запасы угля составляют 150 млн тонн. Но шахта является взрывоопасной по внезапным выбросам угля, породы и газа, поэтому с 1995 года была снижена норма добычи до 700 тыс. тонн угля в год;

шахта им. Абакумова – запасы составляют 84 млн тонн угля, проектная мощность добычи была 1500 тыс. тонн угля в год. До 2014 года здесь работало 1248 человек;

шахта «Лидиевка» – закрыта в 2011 году;

шахта «17-17-бис» («Кировская») – закрыта в 2012 году.

По словам Будрина, закрытые «17-17-бис» и «Лидиевка» продолжают находится в режиме водооткачки.

А вот после 2014 года шахту им. Абакумова, которая попадала под обстрелы, так и не удалось запустить. «Ее затопило водой вместе с шахтным оборудованием. Средств на восстановление нет», – сказал «глава администрации».

Из действующих осталась одна шахта им. Скочинского. Но здесь большие задержки по зарплате, из-за чего многие увольняются. «Горняки жаловались на уровень заработной платы, которая намного ниже, чем у шахтеров в России. К сожалению, из-за низких зарплат многие ребята рассчитываются. С начала 2020 года рассчиталось свыше 440 человек, а если взять предыдущие года, то мы потеряли тысячу горных специалистов. Люди получают российские паспорта и уезжают работать на шахты в Россию», – рассказал Будрин об итогах своего посещения предприятия в конце августа.