После протестов: В Мариуполь вернули главу патрульной полиции

Благодаря возмущениям общественности, акциям протеста и массой обращений в ведомства в должности восстановили главу патрульной полиции Михаила Вершинина, передает «Сайт города Мариуполя».

После того, как его отстранили от выполнения своих обязанностей, на защиту главы патрульной полиции поднялась мариупольская общественность. В департамент ведомства были направлены письма с просьбой вернуть первого руководителя, а в Facebook развернулась целая акция в его поддержку под хештегом #НашВершинін.

На днях активистка Диана Берг получила письмо от Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины. В нем сообщалось, что коллективное обращение жителей Мариуполя было рассмотрено, по его результатам «начальник управления патрульной полиции в Донецкой области старший лейтенант полиции Вершинина Н.А. допущен к выполнению служебных обязанностей по должности».

В Департаменте также отметили, что восстановление в должности теперь возможно, т.к. завершено служебное расследование по отношению к подчиненным Вершинина.

Как сообщалось ранее, Михаила Вершинина отстранили от должности после инцидента, который произошел в конце июля 2020 года. Тогда в управлении патрульной полиции в Мариуполе состоялись крупные обыски и задержания. Был разоблачен командир взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двое его подчиненных и полицейский из управления патрульной полиции в Донецкой области. Их обвинили в «крышевании» торговли наркотиками, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств. Также в ходе следственно-оперативных действий в кабинетах полицейских было обнаружено оружие и гранаты. Вершинин являлся руководителем патрульных города, поэтому, согласно внутренней процедуре, должен был быть отстранен от работы на период служебных проверок.

Напомним, что Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил данное управление.