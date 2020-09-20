«Буран», «Гормаш», ХБК: В Донецке рассказали, что стало с некогда легендарными заводами

В промышленном Кировском районе Донецка до войны работал ряд крупных заводов и фабрик. Сейчас практически все они стоят, а если и работают, то на минимальной мощности. Об этом в интервью местной газете рассказал «глава администрации» Кировского района Юрий Будрин.

В районе находится машзавод «Буран», ориентированный на горно-шахтное оборудование. Отметим, что в довоенный период завод был известен производством горных машин нового поколения – выпускал бурильные установки «Буран» и «Буран-2», бурошнековый комплекс БШК, которые позволяют увеличить темпы проходки, перейти на технологии безлюдной добычи угля.

Будрин отметил, что сейчас «Буран» ориентирован на производство продукции для Казахстана, правда, вместо технологических комплексов ограничиваются выпуском клетей и лебедок. На предприятии есть большие проблемы как с получением средств от заказчика, так и с кадрами – многие специалисты возрастом старше 70-ти лет.

«"Буран" принимает заказы из Казахстана на производство клети, лебедок. Но Казахстан не делает предоплату. На выполнение работ, экспорт уходит от трех месяцев и до полугода. На предприятии работает порядка 50 человек. Прискорбно, что многим высококвалифицированным специалистам свыше 70 лет. И нет молодежи, которой можно было бы передать свой опыт», – сказал руководитель района.

До войны работал и Рутченковский завод «Гормаш», который также специализировался на производстве горношахтного и горнорудного оборудования (рештаков к шахтным конвейерам, грузовых вагонеток), индивидуального оборудования (клетей, скипов, противовесов) и пр.

«Он практически стоит. Там временно работал один цех, который арендовала шахта "Ждановская" и изготавливала для своих нужд детали», – описал критическую ситуацию Будрин.

В Кировской районе находится легендарный Донецкий хлопчатобумажный комбинат (после 2003 года – «Текстиль-Контакт-Донбасс»). При «ДНР» его пытаются запустить с 2017 года, меняющиеся «министры экономики» из года в год повторяют о намерениях.

«Вопрос о хлопчатобумажном комбинате я поднимал еще на встрече с первым главой республики Александром Захарченко. Тогда мне пообещали "вернуться к этому разговору". Сегодня предприятие стоит. Нынешний директор ХБК говорит, что есть хлопок для запуска производства, но для системной работы нужны опять же специалисты, которых не так уж много осталось. Учреждения среднего профессионального образования, которые выпускали кадры, переориентировались на другие специальности», – пояснил «глава райадминистрации».

Рядом с ХБК расположена Донецкая камвольно-прядильная фабрика, которая ранее производила пряжу. «Она понемногу работает», – лишь сказал Будрин.

Он отметил, что у всей промышленности «ДНР» схожие проблемы: нет кадров, нет рынка сбыта, нет рынка поставки сырья, нет средств на развитие. «Все упирается в проблему сбыта продукции, к сожалению, по ряду причин мы не можем ее экспортировать в Россию», – акцентировал «республиканец».

Как сообщалось ранее, в Кировском после 2014 года осталась одна работающая шахта. Однако из-за низкого уровня зарплаты, а также задержек по выплатам, за последние годы здесь уволились более тысячи специалистов. Люди продолжают уходить с шахты, направляясь на заработки в Россию.