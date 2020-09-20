Защитники – в образах котиков: Идею мурала «Освобождение Краматорска» поняли не все (Видео)

Украинские защитники – в образах котиков. Такими их изобразили авторы мурала «Освобождение Краматорска». Арт-объект в Краматорске создали в рамках проекта «Диффузии», которые привозит в Украину художников из Европы. Над данным изображением работал муралист Алан Мейер из Берлина и Дмитрий Коломойцев из Киева.

Кстати, Дмитрий сам ветеран боевых действий на Донбассе.

К работе над муралом привлекали всех желающих, участвовали и дети. Многим краматорчанам идея арт-объекта понравилась:

Илья: «Чем красочнее – тем лучше. Это и развитие города, и добавляет положительных эмоций. И в нашем, скажем так, немного грустном регионе это великолепно. Позитив – это всегда хорошо»;

Евгений: «Хорошо, когда работы профессионально оформлены, когда таким образом украшают старые здания. Но если рисуют бред, то это смысла не имеет. Пусть такими рисунками зарисуют все надписи о продаже наркотиков и т.д. Этот мурал прикольный. Старая стена, нарисовали хорошо. Молодцы».

Однако не все жители придерживаются такого мнения. Основные дебаты развернулись в соцсетях. Некоторые считают, что авторы рисунка порочат память погибших военнов и смеются над ними.

«Такой цели у нас не было. По поводу комментариев "дети лучше нарисуют", "мазня"... Живопись – не соревнование, а праздник цвета, красоты и самовыражения. Однозначно неправильным будет пытаться помешать процессу поиска нового и работать со старым. Так делали, в частности, в советской Украине. И мы однозначно не хотим, чтобы эти отношения между обществом и художником продолжали считаться нормой», – объяснил Мейер

Коломойцев напомнил, что большая часть мурала создавалась детьми, привлекали всех желающих. Это был стихийный процесс. «Искали самый милый образ. И вот нашли такую антропоморфность, которая позволила удалиться взглянуть вообще с другой стороны на происходящее. И коты, по-моему, это лучшая возможность это реализовать», – пояснял ранее художник-муралист.

Отметим, что Алан Мейер родился в Санкт-Петербурге. Эмигрировал из СССР перед его распадом, жил в Нью-Йорке, Израиле, но поселился в Берлине. После начала войны на востоке Украины начал организовывать художественные резиденции и выставки в Донецкой и Луганской областях, а также благотворительные аукционы для Донбасса в Германии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн» и СМИ