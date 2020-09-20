Донетчина остается в антилидерах по нарушениям избирательного процесса (Карта)

С начала избирательного процесса в регионах зарегистрированы 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

При этом Донецкая область сохраняет антилидерство по зарегистрированным сообщениям – 78. В Луганской области – 24.

Также Донецкая область делит вместе с Киевом второе место по количеству возбужденных уголовных дел, связанных с избирательным законодательством – по 4 (на первом месте – Киевская область). В Луганской области – 4 уголовных производства.

Всего по стране в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях, больше всего – связаны с подкупом избирателей.