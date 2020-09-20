Чтобы по улицам не шастали: Как соблюдают карантин в Луганске

Большинство жителей неподконтрольного украинской власти Луганска не соблюдают масочный режим и пренебрегают правилом социальной дистанции. Местные жители не верят статистике «минздрава» по заболевшим коронавирусом, отмечают – случаев гораздо больше. Это видно по обстановке в лечебных учреждениях и на предприятиях, передает «Радио Свобода».

«Самый оптимистический прогноз – раз в 10 больше заявленного. Здесь практически никого не тестируют, поэтому цифры такие», – рассказывает луганчанка Мария (данное имя и далее изменено в целях безопасности).

Жители сообщают, что в Луганске возможности сделать ПЦР-тест на COVID-19 по желанию в городе нет. Тестируют лишь тех, кто попадает с симптомами в горбольницу № 4 – профильную по COVID-19.

Главный врач поликлиники № 11 заболела COVID-19, после чего всю поликлинику закрыли на карантин. «У нее появились симптомы, ей выдали больничный лист. Но она все равно работала в обычном режиме – проводила совещания, ходила по кабинету. И конечно же – без маски. 4 сентября у нее подтвердил COVID-19, а уже на следующий день поликлинику закрыли на двухнедельный карантин», – рассказывает медик Светлана.

По ее словам, всех 46 контактных сотрудников поставили перед фактом, что нужно ложиться в стационар больницы № 4, а несогласным грозили увольнением.

«По состоянию на 18 сентября у троих из них подтвердили COVID-19. Некоторые противились ложиться, хотели отбыть карантин дома. Но лучше послушаться и лечь, ведь в противном случае приходит "милиция". В общем, тут страшные преследования», – уверяет женщина.

Как рассказывает медработник Виталий, из-за большого потока заболевших в горбольнице № 7 также закрывают одно отделение «под обсервацию» контактных лиц. «Раньше туда везли всех с пневмонией, но теперь мест в 4-й больнице не хватает, поэтому готовят отделение для контактных лиц», – говорит мужчина.

Учительница одной из школ города Елена. отмечает, что для средней школы занятия начинаются в 09:00, для старшей – в 08:00, а младшие классы учатся с 08:30. Уроки – не сокращенные. Дети в масках заходят в школу с разных входов, сидят по кабинетам, а на уроках маску снимают.

По правилам, учитель должен быть в маске, но «есть некоторые послабления». После урока – обязательное проветривание и дезинфекция поверхностей. Антисептики и влажные салфетки покупают за счет родителей.

Также с этого года в школах Луганска нововведение – для учеников, не занятых внеклассными занятиями, вводят два урока в неделю «внеурочки». «Это значит, что после окончания основных уроков они должны оставаться еще на 45 минут и, например, слушать курс "Мой выбор профессии" или "Риторику". Те учителя, кто раньше преподавал украинский, переквалифицировались уже на русский. Но им предлагают также по внеурочке "Журналистику" читать. Нововведение больше касается 9–11 классов. Дети устают, а тут еще эта обязаловка, якобы, чтобы по улицам не шатались», – уточняет Елена.

В целом, как рассказывают местные жители, в городе не соблюдается масочный режим. Однако проблем с доступом к средствам защиты нет, их в аптеках города хватает. Так, стоимость одноразовой маски варьируется от 7,5 до 30 руб. (3-11 грн), дезинфекторов – 85-150 (30-55 грн).

«В маршрутках 99% людей без масок и в супермаркете. В больнице более-менее стараются надевать маску, но в целом – полная беспечность. Никакой паники», – говорит медработник Светлана.

Более осторожничают лишь пенсионеры. «В масках никто не ходит – ничего не боятся. Дети на улицах все тоже без масок. Я стараюсь в людные места не ходить, особо ни с кем не общаться. Спрятаться, конечно, невозможно, но будем стараться», – делится пенсионер Андрей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 сентября в Украине COVID-19 заболели 175 678 человека (77 512 пациентов – выздоровели, 3 557 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 459 случаев (выздоровели – 1 398 пациентов, летальных случаев – 43), Луганской области (на 19 сентября) – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 219 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 842 заразившихся (выздоровели – 732 человек, летальных случаев – 26).