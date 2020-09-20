Без окон, но с самой большой коллекцией кактусов: В Донецком ботсаде рассказали о проблемах и достижениях

В послевоенные годы в Донецком ботаническом саду накопилось масса проблем. Они связаны как с последствиями обстрелов, которые не удается решить вот уже 6 лет, так и с текущими разрушениями. Об этом в интервью местной газете рассказала директор ботсада Светлана Приходько.

В этом году учреждению исполняется 55 лет. Здесь на территории в 203 гектара представлены растения со всего мира. «У нас произрастает более 8 тысяч видов, разновидностей, форм и сортов растений. Более 3 тысяч из них – тропические и субтропические. Они содержатся в оранжереях, остальные – в открытом грунте», – рассказала Приходько.

Акцент в флоре зависит также от предпочтений сотрудников. «Коллекции не могут быть абсолютно стабильными, многое зависит от научного сотрудника, насколько он увлечен той или иной культурой, работает над развитием коллекции. К примеру, в период основания сада здесь была шикарная коллекция гладиолусов, а когда ушел увлеченный ними специалист, в ботсаду не осталось этих цветов. Такая же история приключилась и с коллекцией метельчатых флоксов. Но, к счастью, у нас появился человек, который любит эти цветы и стал возрождать эту коллекцию», – пояснила директор.

Особое внимание ботсада – к местным степным растениям. «Наша гордость – коллекция редких и исчезающих видов растений Донбасса, которые гибнут из-за распашки целинных степей, пожаров, добычи полезных ископаемых и по другим причинам. У нас уже более 350 видов считаются редкими, исчезающими и занесены в красную книгу ДНР. Редкие виды мы размножаем и возвращаем в природу, у нас есть положительный опыт репатриации», – заверяет Приходько.

После 2014 года коллекции сада также пополняются, но уже за счет коллег из России – пионы, бегонии, орхидеи, саженцы сирени.

Среди людей, пополняющих ассортимент, – переселенцы, которые покинули Донбасс в связи с войной. Благодаря ним, в частности, здесь стало значительно больше кактусов. «Их нам передали коллекционеры, которые из-за войны покидали Донецк, а растения не могли вывезти. Благодаря этому сегодня мы имеем самую богатую в видом отношении на постсоветском пространстве коллекцию кактусов и суккулентов», – отметила ботаник.

В 2014 году территория частично пострадала от обстрелов. Причем, «власти» не способствовали, в частности, восстановлению разбитых взрывами окон. Сотрудники их меняют сами – по одному раз в год. «Ботсад не раз страдал от обстрелов. Последствия еще остались – не все окна в главном корпусе восстановлены, есть кабинеты, где их нет до сих пор. Установить поврежденные окна в рамках программы "Восстановление Донбасса" не получилось, поэтому мы стали своими силами устанавливать по одному окну в год», – посетовала директор учреждения.

Сотрудники хотят создать две новые экспозиции, однако средств на это нет. «Это сад ксерофитов (засухоустойчивых растений) под открытым небом. У нас есть шикарная коллекция декоративных злаков, под сад готовится участок. Но в нем нужно создать дорожно-тропиночную сеть из песчаника-пластушки, щебня, гравия и песка. Приобрести все это у нас пока нет возможности», – делится Приходько.

«Также формируется сад лиан, для которых нужны опоры. Часть сварили из старых труб и арматуры, но требуется еще металл. Хотелось бы довести проект до конца, потому что у нас очень интересная и представительная коллекций лиан (более 60 видов), которую хотелось бы экспонировать», – дополнила она.

Также деньги нужны на поддержку существующих коллекций, их обустройства. Наиболее проблемный вопрос – в розарии. Если розы сотрудники еще могут размножать сами, то полуразрушенные дорожки им не заменить. «Покупать [цветы] у нас нет возможности, поэтому мы своими силами пытаемся размножать розы. "Зеленстрой" делится черенками донецких роз, а мы занимаемся их прививкой, черенкованием... Самая большая проблема с розарием – полуразрушенные дорожки, они в жутком состоянии! На их восстановление тоже нет средств», – резюмировала руководитель учреждения.