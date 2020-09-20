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Не дешево: Жители Донбасса рассказали, во сколько им обошлось лечение COVID-19

20.09.20 18:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ежедневно Минздрав публикует неутешительную статистику о количестве заболевших и умерших от COVID-19 в Украине. И все же для большинства эти сводки остаются лишь цифрами. Жители Донетчины и переселенцы, которые сами прошли через болезнь или подозрение на нее, рассказали – во сколько им это обошлось, пишут «Свои.city».

Имена некоторых героев изменены.

Лариса потратила на лечение уже больше 10 тыс. грн

«Когда ты не заглядываешь в кошелек, лечиться легче», – говорит жительница Славянска Лариса, которая боролась с последствиями коронавируса больше месяца.

В инфекционной больнице Константиновки, куда ее определили, анализы и медикаменты были бесплатны, а вот период «до» и «после» влетел в копеечку.

«Все началось в июле – с температуры, недомогания, потери обоняния и вкуса. Наш семейный врач сказала, что легкие чистые, и посоветовала пить парацетамол. Я просила сделать тест на COVID, но мне предложили подключить антибиотики и ждать 10 дней. Я продолжила "лечиться" дома», – вспоминает женщина.

Когда к Ларисе все-таки приехали медработники брать тест на коронавирус, она уже задыхалась, была обессилена и всерьез напугала родных. Экспресс-тест не показал коронавирус. Результатов ПЦР-теста нужно было дожидаться, но состояние пациентки явно показывало: нужна госпитализация. Правда, пришлось три дня пробыть в инфекционном отделении в Славянске – до того, как стал известен результат. Только после этого ее отправили в больницу Константиновки, где принимают больных с COVID-19.

«Я задыхаюсь на входе, а мне говорят: "Подождите!". Потом все же пропустили, записали данные, положили в бокс и повторили ПЦР-тест. Меня удивляло, что осмотр проходил, так сказать, в дверях. Стоя на пороге, доктор спрашивал: "Как вы себя чувствуете?" и назначал лечение. На безликом листике, без печати или подписи мы получали список лекарств. Так продолжалось три дня, до получения положительного результата теста. С того момента я стала пациенткой Константиновской инфекционной больницы. Кстати, куда делся результат первого ПЦР-теста, мы так и не узнали», – рассказывает Лариса.

В инфекционной больнице Константиновки лечение и питание было бесплатным. Впрочем, дополнительные траты все же могут появляться, если пациент имеет хронические заболевания. Некоторым из 15-ти соседей Ларисы по отделению пришлось докупать лекарства из-за обострения диабета, проблем с ЖКТ или сердцем.

«Я была пациентом средней тяжести: все время лежала под кислородным аппаратом. Некоторым повезло меньше: попали в реанимацию. О смертях за тот период, пока я лежала, не слышала. Потому очень благодарна константиновским врачам и медсестрам. Очки, маски, защитные "забрала" и костюмы дико мешают, особенно в жару. Но люди выполняют профессиональные обязанности, помогая как больным COVID, так и пациентам, которые попали в инфекционное отделение с другими заболеваниями», – делится жительница Славянска.

Когда Ларису выписывали, в расшифровке рентгена значились остаточные явления двусторонней пневмонии. Для их устранения двухнедельного курса лекарств, рекомендованных при выписке, не хватило. Семейный врач посоветовала искать инфекциониста и пульмонолога.

Пульмонолога нашли в соседней области. Она выписала курс ингаляций на полгода, каждая – по 1700 грн. Для получения ясной картины состояния родным Ларисы пришлось делать компьютерную томографию легких, которая обошлась в 1400 грн. Расшифровку результатов также пришлось оплачивать отдельно, как и клинические анализы крови – около 500 грн. Еще была консультация у краматорского пульмонолога, увеличившая список трат еще на 800 грн. Теперь Ларису ждет дополнительный рентген (около 300 грн).

Что же касается тестов, то всей семье их дважды, а Ларисе – трижды сделали бесплатно. Ближайшему окружению – сразу, другим контактным персонам – по прошествии почти двух недель. Некоторые коллеги и родственники не могли себе позволить ждать бесплатного теста и сделали ИФА-тесты частным образом по 300 грн.

«После того как я попала в больницу, всем говорю: "Берегите себя". Я и сейчас хожу везде в маске, мою руки, избегаю людных мест. Потому что видела реально: вирус есть!», – резюмировала женщина.

Семейный врач отказался направлять Ирину на бесплатный тест

Ирина переехала из Донецка в Киев в 2014 году. Ее COVID-история началась с трехдневного кашля, потом резкого повышения температуры до 38,8. Позже женщина поняла, что уже не чувствует ни вкуса, ни запаха.

«Семейный доктор направлять на бесплатный ПЦР-тест не соглашался ни в какую, объясняя, что долго ждать результата. Пришлось обращаться в частную лабораторию. Через 6 часов пришел положительный результат. Врач настоял на компьютерной томографии, но опять же не у них. Песня та же: "Долго будете ждать". Ночью сделала за 1300 грн КТ в "Борисе". Результат пришел утром – двухсторонняя пневмония», – рассказывает переселенка.

Ирина вызвала «скорую», которая и доставила ее в больницу. Состояние медучереждения женщина оценивает на тройку с минусом.

«Тут все по протоколу: колят антибиотики, кормят антибиотиками, витамины С, D. Каждые два часа – проверка температуры и сатурации (насыщенности крови кислородом, –ред.). Покидать палату нельзя. Передачи принимают по безопасному коридору и два раза в сутки развозят по палатам. За лекарствами ходят только медсестры. Все отделения больницы переделаны, чтобы принимать больных с COVID. В палате – 4 человека», – описывает дончанка.

По словам Ирины, цена ПЦР-теста в Киеве колеблется от 700 до 2600 грн. В лабораториях с низкой ценой всегда очереди – человек по 200 каждый день. В более дорогих центрах оборудован отдельный вход в помещения для сдачи тестов, скоплений людей нет, все приходят по записи.

Оксана лечила мать самостоятельно, не дождавшись помощи врачей

С начала сентября жительница Краматорска Оксана боролась за здоровье родителей, заболевших COVID-19. Помогло ей в этом медицинское образование.

«Мои родители заболели COVID-19. Папа переболел легко в виде ОРВИ, на 5-й день симптомов болезни уже не было, а вот с мамой все оказалось сложнее», – начала свой рассказ женщина.

Краматорские врачи сразу предупредили Оксану, что ждать результатов бесплатных тестов нужно 2-3 недели. Пришлось платить 1200 грн в коммерческой лаборатории. Полученные на 6-й день болезни результаты ПЦР-теста оказались отрицательными. В то же время компьютерная томография, за которую также пришлось заплатить, показывала двустороннюю полисегментарную пневмонию, «матовые стекла» в нижней и средней долях – характерные для COVID-19.

«Участковый врач отказывается ставить диагноз, направление к инфекционисту не дает. Назначает два антибиотика, муколитик и противокашлевый одновременно и три фуфломицина. После жесткого разговора дает направление к инфекционисту. Его рекомендации корректив в лечение не внесли, после чего стало понятно – нужно брать дело в свои руки. Сами сдали анализы – результат положительный. Но диагноз все равно не ставят, обследовать и изолировать контактных не предлагают!», – возмущается крамоторчанка.

Оксана как медик приняла решение и дальше брать ответственность на себя. Лечила маму самостоятельно, без госпитализации, дистанционно, на это ушло около 10 тыс. грн. В результате – тест отрицательный, осталось победить оставшуюся у мамы астению – повышенную утомляемость.

Татьяна заподозрила у себя COVID-19 и сдала тест

Татьяна также из Краматорска. Ее работа предполагает ежедневные встречи, тренинги и мероприятия. Женщина заранее знала: рано или поздно тест на коронавирус делать придется.

Время пришло в конце августа. Сухость носоглотки и першение в горле, невосприятие некоторых вкусов и запахов заставили ее искать лаборатории для сдачи анализа. Без пневмонии сделать бесплатно ПЦР-тест – не так просто, да и ждать долго.

«Решила делать ИФА-тест. Через знакомых уточнила, где можно получить платную услугу именно сейчас. В Краматорске таких лабораторий оказалось несколько. Цены, правда, разные – от 310 до 600 грн. Подозреваю, разница в "фирменности" обслуживания. Я выбрала лабораторию, где цена теста 600 грн и ждать нужно 3 дня. По сравнению с тем, что я услышала от получателей бесплатной услуги, это еще мало!», – говорит женщина.

По словам Татьяны, платные тесты пользуются у краматорчан популярностью. В первой лаборатории пробирки закончились к 10 утра. Пришлось ехать в филиал. Пока женщина сдавала кровь, начала собираться очередь.

«В понедельник сдала, в среду после обеда получила ответ. К счастью, он был отрицательным. Думаю, сдача тестов – это больше личная ответственность. Нужно или чаще их делать, или, как мне рекомендовали, приобрести прибор, который меряет уровень кислорода в крови», – посоветовала она.

Игорь дважды сделал тест на коронавирус и не заплатил ни копейки

Игорь вернулся в родной Славянск из-за границы и отправился на вынужденную самоизоляцию. На 10-й день пребывания дома ему бесплатно сделали ПЦР-тест. Через 5 дней Игорь лично забирал отрицательный результат.

Поскольку никаких осложнений со здоровьем он не наблюдал, стал готовиться к выходу на работу. Однако в коллективе решили перестраховаться и попросили его сделать еще один тест в Краматорске. На этот раз за анализ пришлось заплатить 900 грн, их Игорю вернуло начальство. Сейчас мужчина со спокойной душой вышел на работу, имея на руках два отрицательных теста.

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