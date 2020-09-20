Борется за учительский «Оскар»: Учительница из Мариуполя вошла в ТОП-10 лучших (Видео)

Учительница английского языка городского лицея Мариуполя вошла в ТОП-10 самых лучших учителей Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020. В этом году заявки на участие в конкурсе подали свыше 3000 преподавателей со всей Украины.

Мариупольчанка Людмила Тоцина старается проводить уроки по английскому в игровой форме даже для учеников 8 класса.

«Она очень классный педагог, дополняет работу с нами интерактивами. Каждый урок – я не ощущаю никакого напряжения, все проходит как игра. Я даже при этом не понимаю, что именно изучаю язык, при этом я его изучаю», – говорит ученица лицея Александра Новицкая.

«Людмила настолько любит свою работу и отдается ей – думаю, в этом и есть успех», – отмечает директор Мариупольского городского лицея Анатолий Голутяк.

Людмила Тоцина преподает английский язык с 2008 года. Кроме этого берет участие в образовательных проектах, в том числе и в международных. «Я работаю в разных проектах. И они направлены на то, чтобы дать ученикам возможность получать качественное образование», – говорит она.

Людмила подавалась на участие в данном конкурсе впервые. «Global Teacher Prize Ukraine – это национальная премия. Это так называемый "Оскар" для учителей. Пожать заявку может каждый учитель, можно номинировать своего любимого учителя – такую заявку подают учащиеся, их родители или коллеги педагога», – поясняет Тоцина.

В визитной карточке мариупольчанки, как участницы конкурса, говорится: «После личного опыта обучения в США Людмила начала открывать мир и для своих учеников. Предложила организовать кембриджский тест в своем лицее, вместе с учениками участвовала в международном воркшопе с медиаграмотности и лагерях GOCamp. Ее ученики – победители программ обмена (FLEX), всеукраинских конкурсов (Гринвич, конкурс видеороликов от посольства США, МАН)».

Национальную учительскую премию в Украине проводят в 4-й раз. Победителя огласят в Международный день учителя 3 октября. Его ждет награда – 250 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»