Фонд Рината Ахметова заложил в Запорожье аллею роз «Голоса Мирных» (Фото)

20 сентября Фонд Рината Ахметова высадил 500 саженцев роз на проспекте Маяковского в Запорожье. Регион стал новым домом для более чем 55 тысяч жителей Донбасса, покинувших родные дома из-за вооруженного конфликта. Несколько сотен переселенцев пришли на закладку аллеи и помогали сотрудникам Фонда высадить цветы, которые были символом мирного Донецка. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова создает музей "Голоса Мирных". Это уникальный проект, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Музей будет работать в онлайне как архив и экспозиции. Он также будет работать как медиа. Но будут и офлайн-проекты. Один из них – аллеи "Голоса Мирных". Первая была заложена в Мариуполе, вторая сегодня появилась в Запорожье. Всего мы высадили 1000 роз – по числу историй, которые уже собрал музей. До 2025 года мы хотим собрать 100 тысяч историй. Раз в году, в сентябре, во время Недели Мирных, мы будем высаживать в городах Украины количество роз, которое будет строго соответствовать количеству рассказанных историй. По сути, у каждого будет где-то в Украине свой розовый куст. Мы хотим создать места силы для переселенцев, где они смогут встречаться, куда будут приходить, когда тоска по дому будет особенно сильной», – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

Представитель команды музея «Голоса Мирных» Андрей Мищенко напомнил, что Фонд Рината Ахметова системно помогает мирным жителям с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. «Гуманитарная миссия Фонда началась с экстренной эвакуации и расселения людей из самых горячих точек. С мая 2014-го по декабрь 2015 года на мирные территории было эвакуировано около 40 тысяч жителей региона, из них 15 тысяч – дети. Около 7 тысяч человек были бесплатно размещены в санаториях, они получали полный пансион и финансовую поддержку. В августе 2014 года для этого создана крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. За шесть лет он спас более миллиона человек. У каждого из них – своя история, которая должна быть записана и рассказана. Именно этим занимается музей. Все рассказы в его архиве будут от первого лица. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого ради лучшего будущего», – сказал он.

Первый заместитель главы Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил Фонд Рината Ахметова за беспрецедентный объем помощи, который уже 6 лет оказывается переселенцам: «Из-за конфликта на Донбассе десятки тысяч жителей Луганска, Донецка, других городов переехали жить сюда, начинали в городах нашей области новую жизнь. Начинать с чистого листа – мы знаем, насколько это сложно. Важно было почувствовать поддержку местных жителей и друг друга. Фонд Рината Ахметова – первая организация, которая системно и мощно помогла людям. Это спасенные жизни, сохраненное здоровье… Сегодня важно сберечь истории людей, потому что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего».

О том, как вооруженный конфликт разделил жизнь на «до» и» после» рассказала Наталья Макковеева, переселенка из Харцызска. «Мне удалось вывезти родных на безопасную территорию самостоятельно, но многие не смогли справиться с этим сами. Я знаю сотни людей, которые обращались за помощью с эвакуацией в Фонд и которым он помог. Спасибо Фонду за это и за то, что поддерживал на протяжении всех этих шести лет и не оставляет людей без поддержки в настоящее время. Для людей проект "Голоса Мирных" – это еще одна возможность сказать слова благодарности Фонду», – отметила она.

Мария Верещагина-Сердюк также переехала в Запорожье из Донецкой области. «Мы уехали из Горловки в 2014 году. Попали под обстрел. Приходилось и в подвале посидеть. Спасибо Фонду за помощь, спасибо этому городу, который принял нас. Благодарю Фонд Рината Ахметова за помощь таким, как мы», – сказала женщина.

Голкипер ФК «Шахтер» Алексей Шевченко отметил, что очень важно в трудную минуту людям объединиться: «Благодарю от лица клуба и Рината Леонидовича прекрасный город Запорожье за то, что приняли переселенцев. Также благодарю Рината Леонидовича за его Фонд, который дает людям возможность рассказать свои истории. Онлайн-музей «Голоса Мирных» станет важным для каждого переселенца».

Рассказать свою историю для музея можно уже сейчас по ссылке.