«Выйти в Украину»: Как заключенные в «Л-ДНР» добиваются перевода в украинские тюрьмы

Война на Донбассе поделила даже тех, кто за решеткой. Тысячи заключенных в самопровозглашенных «республиках» на себе почувствовали, что значит оказаться вне привычного правового поля, когда могут происходить удивительные истории, пишет российский «Спектр».

15 «республиканских» вместо 2-х украинских

Как, например, с луганчанином Сергеем Мовчаном, которому украинский суд в 2013 году назначил 2 года лишения свободы «за недоносительство» об убийстве, но в 2014-м его СИЗО оказалось уже в «ЛНР», где ему за то же украинское дело назначили новый срок уже по «суду ЛНР» – 15 лет тюрьмы.

«У него был бизнес и, как мне рассказывают, у Мовчана его пытались забрать, и он в СИЗО сильно задержался. В 2019 году уже "суд ЛНР" по тому же самому довоенному делу снова судил его, переквалифицировал его вину с недонесения на убийство и дал ему 15 лет. Единственный шанс выйти на свободу у Сергея Мовчана – попасть в списки на передачу Украине», – рассказывает правозащитник Александр Кудинов, к которому Мовчан обратился через посредника.

Сергей Мовчан сидит с 2012 года, восьмой год.

Копии приговоров Сергею Мовчану от украинского суда (2 года) и от «суда ЛНР» (15 лет)

Преступление, из-за которого он застрял за решеткой, было совершено при президенте Викторе Януковиче в 2011 году. В 2012 году была арестована целая группа людей, которые в 2013-м получили свои сроки – из первого приговора понятно, что там был исполнитель убийства, человек управлявший процессом, люди подделывавшие документы хозяев чужой квартиры. Мовчан получил целых два года по довольно редкой статье – за недонесение. По идее, практически сразу – в 2014 году – должен был выйти на свободу. Но свобода куда-то ушла вместе с тем, что шибко образованные люди называют обычно «правовым полем» – вокруг луганского СИЗО вдруг буквально поменялось все – наступила «русская весна» и возникла самопровозглашенная «республика». Не поменялись только часть людей – надзиратели, прокуроры и на местах практически везде остались заключенные.

Политзаключенная Татьяна Горбулич одно время сидела время вместе с Мовчаном в СИЗО, ее освободили в 2019-м по обмену. «Нас с Сергеем Мовчаном в одном автозаке вместе возили в военный суд и как-то одно время мы ездили в суд очень часто. Это было весной 2019-го, потому что летом я уже получила приговор, а вот его все судят и судят уже восьмой год… Восьмой год! При Украине ему дали 2 года, и тут зашли "ополченцы", все там быстро переобулись и всем, кто остался [в СИЗО] дела отправили на рассмотрение заново. Ему сказали: "Нужна твоя машина и бизнес!". Он быстро через адвокатов переписал все имущество на отца и мать и все, уперся! Ему по концовке – нет так нет – дали 15 лет!», – рассказывает Татьяна.

Таких людей и в «ЛНР», и «ДНР» тысячи, и они ежедневно ведут в заключении свою кропотливую войну за свободу, за снижение срока, за передачу на подконтрольную Украине территорию.

Осуждены именем Украины

В сентябре 2014 года Минские соглашения зафиксировали линию соприкосновения на Донбассе, и под управление непризнанных никем «республик» перешли не только миллионы людей, шахты, заводы, но и колонии строгого режима и следственные изоляторы, в которых уже коротали свои сроки и содержались в ожидании приговоров судов тысячи заключенных.

С этими массами нужно было что-то каждый день делать: охранять, кормить, лечить, доставлять на очередные следственные действия, платить заработные платы конвою в конце концов. Это было огромное хозяйство, самое большое в Украине – Управление Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Донецкой области на 2014 год контролировало 20 мест лишения свободы и 20,5 тысячи заключенных.

Колонии попадали под обстрелы, оказывались на нейтральной полосе и оставались в украинской юрисдикции дольше всех – до ноября 2014 года.

Самопровозглашенной «ДНР» из всего этого хозяйства досталось 13 колоний и самое большое в области Донецкое СИЗО № 5. «В каждой колонии сидело в среднем по 500 человек и около 2,5 тысяч в Донецком СИЗО, вот и считайте» – так обрисовал ситуацию на 2014 год бывший заместитель начальника располагавшейся в Горловке Калининской ИК № 27 Руслан Беленко.

«На 2014 год нам досталось около 6600 заключенных и около 2400 следственно-арестованных в СИЗО, сейчас на начало 2020 года их таких "украинских" в местах лишения свободы оставалось 5800 человек», – пояснил источник в «ДНР» близкий к руководству «правоохранительных органов».

5800 человек осужденных именем Украины продолжают сидеть только в «ДНР» – это настоящая мина замедленного действия, с которой нужно что-то делать. С 2015 года предпринимались совместные попытки организации передачи заключенных в Украину, всего с 2015 по 2019 год через линию соприкосновения в автозаках официальным образом удалось перевезти чуть больше 200 зека из «ДНР» и чуть меньше 400 из «ЛНР». Прошло уже больше года, как передачи людей прекратились совсем.

Тысячи людей сидят в тюрьмах, знают, слышали о возможности «выйти в Украину», пишут заявления во все мыслимые на неподконтрольной территории адреса, в ситуации, когда даже конверт и марка с местным двуглавым орлом для многих большая проблема – деньги большинство зэков на счета не получают, вместе с Украиной из этих мест ушла и работа. Игольное ушко на потенциальном пути к воле или более мягким условиям содержания сейчас плотно перекрыто. А котел кипит…

Условия содержания заключенных при «ДНР» по сравнению с украинскими временами существенно изменились в худшую сторону как в отношении более жесткого режима, питания так и возможности защиты своих прав. В Украине существует целая сеть из правозащитных фондов для поддержки заключенных часто созданных бывшими заключенными и имеющими широкие связи в СМИ и материальные возможности в части помощи колониям в решении социально-бытовых вопросов. В «ДНР» с этим, по понятным причинам, гораздо жестче.

Кроме того, традиционно людей, осужденных в Донецке и Макеевке, до 2014-го отправляли сидеть срок в Сумы и Чернигов и наоборот. Поэтому в колониях «ДНР» оказалось много людей, родственники которых живут по другую сторону линии соприкосновения. Ситуация крайне обострилась после начала пандемии COVID-19 – линия разграничения закрылась, передавать передачи в места лишения свободы стало невозможно. Да и внутри «ДНР» на зонах в эти месяцы периодически вводят жесткий карантин с запретом любых посещений адвокатов и передач от родственников, в принципе.

«Сидим – баланду едим»

Колонии в «ДНР» – это целый мир со своими особыми гласными и негласными порядками, сильно отличающимися от того, что происходит в «республиках» с «идеологическими противниками» – пленными, обвиняемыми в проукраинских настроениях, работе на СБУ. Заключенным за уголовные преступления в камеры и бараки колоний и СИЗО иногда удается переправлять телефоны – вездесущая коррупция в «ДНР» никуда не пропала.

Заключенные, осужденные украинскими судами за тяжкие преступления, уже 7-й год сидят вне зоны действия украинской юстиции. Они сидят больше 10-ти лет. Они рассказывают по телефону, что большинство зэков регулярно пишут заявления с просьбой передать их на подконтрольную Украине территорию – здесь это своеобразный вид спорта, попытка чем-то занять тягучие дни. Мотивы этих людей понятны – они надеются на смягчение наказания, в «ДНР» же условно-досрочные освобождения не практикуют.

Наши собеседники были осуждены за убийства и понимают, что в структуре довольно мягкой украинской юриспруденции уже имели бы возможность выйти на свободу после 10 лет срока, пожизненно заключенные претендовали бы на смягчение наказания в стандартном режиме после 15 лет лишения свободы.

Константин осужден за соучастие в убийстве, сидит 16-й год. В «республике» у него никаких перспектив нет. «Тут у нас человек 80 постоянно пишут заявления о передаче, нам все время отвечают одно: "Украина вас забирать не хочет!". Пишешь "омбудсмену ДНР", она переадресовывает нас на прокуратуру! Зачем прокуратура? Она же нас не судила, там смеются просто. А в остальном сидим и сидим – баланду едим! В колонии у нас около 550 человек, 150 держат в блоке пожизненно заключенных, вот точно знаю, что среди "пожизненников" только трое новых – бывших ополченцев. Все остальные пишут!», – говорит Константин.

Андрей осужден за убийство: «Понимаете, меня в 2009 году судили, а я подавал апелляцию и, как мне кажется, в 2014-м уже шло к тому, что меня должны были на время судов под подписку о невыезде домой отправить. И все! А потом пришли эти: "ДНР признаешь?" – не признаю я ее! Они меня судили уже в "ДНР", а я им говорю: "Вы ж тут все – прокурор, судьи – сами преступники, вам каждому Украина уже по 15 лет дала! Как вы можете меня судить, да еще и по УПК Украины?!" Без свидетелей, без ничего, просто дело быстренько читали и дали мне срок. Тут половина хочет перевестись на Украину, которая их судила, но им говорят просто: "Посмотри на свою прописку, если прописан тут – тут и будешь сидеть!"».

Кирилл: «Я в этой колонии писал трижды заявления на передачу Украине, в результате через 4 года я у отрядника спрашиваю, а он мне говорит: "Ничего не знаю, по новой пиши!". Я ему лично в руки давал, а он их выбросил! Я знаю лично людей, которых передавали – двух из Мариуполя, красноармейских, константиновских. То есть, все они из Донецкой области люди, почему нас так игнорируют? В Украину я писал, и брат мой возил омбудсмену, которая в 2015-16 годах была (Валерия Лутковская, – ред.) от себя и от меня заявление, так мне в итоге ответили, что я есть в украинских списках… А сейчас сестра из Харькова звонила по моей просьбе в этот секретариат по правам человека, и ей уже ответили, что ничего не знают, и бросили трубку».

В камере донецкого СИЗО№ 5

Заключенные в «ДНР» жалуются на снизившиеся стандарты питания, медицинской помощи и ужесточение режима. Практически не стало работы – на ремонте техники и пошиве формы зэков использовали только в первый год после захвата колоний, потом в «республиках» не стало хватать работы уже ни для кого.

«Понимаете, я сижу больше 10 лет, разница с Украиной заключается в том, что лечения нету никакого, сколько сижу – стоматолога при ДНР не было ни разу! У меня зуб раскрошился, начала гнить десна, врач местный пришел и только обещал, что кто-то придет. В итоге мне пришлось щипчиками для ногтей самому себе удалять корни зуба. Лекарств нет, то, что присылают забирает начальник медсанчасти, и выцарапать у него лекарства невозможно. В декабре мне приходили таблетки, срок у них всегда 2-3 года, я обращаюсь при простуде весной, а мне он отвечает: "Я их списал! Я каждый год их списываю, ничего не знаю!". Мы жалобы писали, а нам говорят, что заменить некем… на эти зарплаты!», –делится заключенный Андрей.

«До карантина родители могли передавать в передачах только полуфабрикаты, консервы, все домашнее, молочное строго было запрещено, хотя молочного мы тут перестали получать совсем, все ограничено очень сильно. При Украине можно было и молоко, и кисломолочные продукты в зону через медсанчасть, творог тот же, передавать. Тут нас как кормят? Один раз вечером рыбу дают, ну как рыбу – по ложке дают того, что они называют "соус". Берут тухлую рыбу, варят с водой и с водой вот этого ложку дают с костями, кишками, вонь стоит такая, что только подъезжают в метрах двадцати, а уже в камере вонь!», – продолжает он.

Двое из троих собеседников жили до войны, были арестованы, судимы именем Украины в городах, которые сейчас неподконтрольны Украине. С точки зрения «ДНР» они – местные граждане, которых передадут на подконтрольную территорию в самом последнем случае. Всех их «пересудили» «суды ДНР». Случаются смешные казусы, одному из наших собеседников при переписывании приговора «под ДНР» оставили по ошибке украинскую статью 115 (убийство) при том, что в «УПК ДНР» статья 115 – «умышленное причинение урона здоровью правонарушителя при задержании», статья для сотрудников «полиции» со сроком до 1 года.

Но в общем отсутствие личных перспектив, строгости режима, плохое питание, которое периодически ухудшается совсем из-за запретов продуктовых передач в рамках местной «борьбы с распространением коронавирусной инфекции» серьезно подогревает настроения на зонах.

Бунт

Источник среди «правоохранителей» в «ДНР» сообщил «, что 16 – 17 июля в колонии № 97 в городе Макеевка был серьезный бунт заключенных, которые не пускали на территорию зоны руководство. Выступления, со слов источника, подавили отнюдь не с помощью спецназа – были переговоры, в том числе и при посредничестве представителей старых криминальных авторитетов времен Януковича. В итоге был достигнут компромисс, в вопросах режима заключенным пошли навстречу. «Была зона "красная", стала "черная"», – подытожил собеседник.

Разделение колоний на «красные» и «черные» возникли еще в сталинские времена. «Красными» считались зоны, где всем управляет администрация и «актив» из числа заключенных, «черные» – это там, где большим влиянием обладали «смотрящие» из числа криминальных авторитетов, воров в законе. Сейчас, разумеется, все не так однозначно, особенно при режиме военного положения в «ДНР».

Нужно отметить, что в 97-й колонии существует барак камерного типа, в котором сейчас функционирует еще одно СИЗО «МГБ ДНР» – для «политических» заключенных. Его бунт не затронул и затронуть не мог. Факт волнений в 97-й колонии также подтвердили заключенные из 52-й, 32-й колонии и донецкого СИЗО – тюремная почта тут работает хорошо.

«Я бы не стал называть это бунтом, это не бунт, это акции неповиновения – там все быстро происходит, потому что все понимают последствия в виде карцеров, "убивалова" и прочих неприятностей. Но подобные вспышки неповиновения уже случались в ДНР и не только в колониях, но и в Донецком СИЗО», – говорит донецкий адвокат Виталий Омельченко.

Системе исполнения наказаний в «ДНР» явно нужен клапан, хотя бы для осужденных именем Украины – возможность уйти в колонии на территорию с гораздо более понятным правовым статусом.

«Уйти на Украину»

Варианты «уйти на Украину» были всегда, особенно их много было в первые месяцы и годы существования «ДНР», пока система не устоялась. Первая известная попытка вывоза целой колонии была предпринята зимой 2015 года. Работавший тогда в Управлении Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Донецкой области Руслан Беленко не считает ту операцию «переговорами с ДНР», поскольку спорная колония строгого режима находилась на нейтральной полосе между позициями под Горловкой.

«Скорее, мы договаривались о большом окне тишины с местными полевыми командирами, по ходу каждый раз забирая с нейтральной полосы нескольких заключенных», – поясняет Беленко.

Вывозили особо опасных, буйных, рецидивистов, которые могли бы устроить проблемы при вывозе колонны с большим количеством заключенных. Вывезти удалось 60 человек. Но большая эвакуация не состоялась – по словам Беленко, министр МВД Украины Арсен Аваков отказался давать конвой на линию фронта, поскольку во внутренних войсках были в основном солдаты срочной службы, им на линию огня было нельзя.

По словам Беленко, за 2 месяца переговоров с ноября 2014 по январь 2015 года из 52-й колонии удалось частями вывести 60 человек, осталось сидеть в «ДНР» около 360 заключенных.

Еще более экстравагантное освобождение случилось в том же 2015 году силами самих бывших заключенных. На всю Украину прогремела демонстрация в донецком СИЗО – там во время «референдума» с 9 по 11 мая 2014 года заключенные в одной из камер вывесили украинский флаг.

Имя человека, который все это тогда устроил, ни разу не звучало в прессе. Им оказался Андрей Иванович Шаманов. Сейчас он в Киеве, но сидел в донецком СИЗО с 2012-го. А 22 июля 2014 года смог организовать судебное заседание в режиме видеоконференции – это возможная правовая опция не только в Украине, но даже и в современной «ДНР». В ходе телевизионного заседания украинский суд своим решением сделал возможным его освобождение из следственного изолятора – это еще один парадокс того времени. Вообще до ноября 2014-го СИЗО и все колонии не только получали продукты для заключенных и зарплаты для персонала, но и оставались в фактическом подчинении своего руководства в Киеве и, разумеется, выполняли решения украинских судов. Влияние «республики» выражалось в конфискации довольно существенных складов оружия и боеприпасов в колониях, а в донецком СИЗО у тюремного спецназа увели не только стрелковое оружие, но и целый БТР.

В этих условиях информация в СИЗО, разумеется, не держалась. На выходе из тюрьмы в Донецке прославившегося акцией с украинским флагом Андрея Шаманова уже ждали люди с автоматами, которые отвезли его в печально известное бомбоубежище под донецким телецентром на улице Куйбышева, 61. Шаманова, по его рассказу, били и даже имитировали расстрел. Но, как он говорит, только благодаря молитвам, он вырвался из заточения, показав только что выданную справку об освобождении какой-то важной вооруженной женщине в камуфляже, и та просто вывела бывшего зэка, бородатого, окровавленного, без денег и документов за местный блокпост.

Андрей Шаманов в камере Донецкого СИЗО № 5, 2014 год

В 2015 году Шаманов обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать вывозу из «ДНР» людей, сидевших по одному с ним делу в донецком СИЗО «для принятия решения согласно законов Украины», к письму прилагался список из 12 фамилий. В ответе Государственной пенитенциарной службы Украины указываются правовые основания и условия (наличие личных дел) для приема в следственные изоляторы на подконтрольной Украине территории заключенных из «ДНР». Со всеми этими документами Андрей Шаманов смог организовать освобождение 12 людей, которых он знал лично по донецкому СИЗО № 5.

«Я начал бороться за освобождение четверых человек, которые были в моем деле. И мне до 2015 года морочили голову, пока в списке желающих не оказалось 12 человек – я всех этих людей знал лично по тюрьме и всех освободил. Как? Я поехал туда и забрал их всех, а сюда [в Украину] не отдал. Мы провели судебные заседания, и "суд ДНР" их освободил, сюда они приезжали – мы паспорта всем восстанавливали. Они готовы были приехать на блокпосты и отдаться на волю правосудия, но в итоге решили остаться там», – спокойно говорит Шаманов.

«Такое вот решение в рамках Минских договоренностей…», – шутит Андрей Шаманов.

Из его списка подававшегося на имя министра юстиции Украины 11 человек живут на свободе с украинскими паспортами, но в «ДНР». Один – Роман Валерьевич Шошоя – решил остаться в ожидании официальной передачи украинской стороне. На 2015 год он находился в донецком СИЗО в качестве следственно-арестованного в ожидании суда. По словам Шаманова, на сегодня он лишен свободы уже 10 лет.

Каких «аргументов» и средств стоило освобождение друзей, Шаманов публично говорить отказывается – хочет, видно, за ту же «цену» вытащить из тюрем кого-то еще.

Гарант сделки

Первая официальная передача заключенных на подконтрольную Украине территорию состоялась в начале июля 2015 года. Об истории и механизме этих передач рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека в 2012–2018 годах Валерия Лутковская.

«Начался этот процесс в марте-апреле 2015 года… Тогда тем более случилась очень тяжелая ситуация с Чернухинской колонией (Луганская область, Чернухино – село рядом с Дебальцево – ред.) – она оказалась на линии огня, и ее разбомбили. В результате администрация колонии просто открыла двери и сказала: "Мы не можем обеспечить сохранения ваших жизней и поэтому, собственно, – выходите и спасайтесь сами!" Часть заключенных сразу перешла на украинский блокпост, часть, к сожалению, погибла на минных полях. И поэтому я начала срочно будировать вопрос, чтобы государство занялось проблемой перевоза заключенных», – рассказала Лутковская.

На тот момент был уже Указ президента Украины от ноября 2014 года о том, что Министерство юстиции должно взять на себя ответственность за перемещение заключенных с неподконтрольных территорий на подконтрольную, но Минюст не делал ничего. «И, соответственно, я как омбудсмен на тот момент, взяла функции переговорщика на себя. Попросила Фиону Фрейзер из Мониторинговой миссии ООН по правам человека, чтобы они помогли мне найти контр-переговорщика со стороны де-факто власти на неподконтрольной территории. Это де-факто оказалась на тот момент так называемый "министр юстиции ДНР", с которой мы связались, я ей объяснила ситуацию, и она меня поняла», – продолжила омбудсмен.

«Она сказала, что они могут решить вопрос, при условии, что я буду гарантом сделки. Я ответила: "Не проблема!". Поэтому все, я не помню, 12 или 13 передач заключенных, начиная с июля 2015 года и до марта 2018 года, времени окончания моей каденции в качестве украинского омбудсмена, происходили при моем участии, собственно говоря, я приняла их всех», – констатировала Лутковская.

По ее словам, всего было передано около 200 человек. Были разные группы, первая была достаточно небольшой – это были иностранцы, которые оказались в Донецком следственном изоляторе, во исполнение международных обязательств Украины. Те, которые ждали экстрадиции, те, кто ждал передачи на родину для исполнения наказания, – это было 11 человек иностранцев. Следующая группа – это были те заключенные, по которым уголовные дела находились на подконтрольной территории, а сами люди – на неподконтрольной. Это случалось потому, что Донецкая область довольно большая. Потом уже начались группы по 21, 22 иногда 23 человека, которые выезжали просто отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.

Сама процедура передачи не была сложной. Как рассказала Лутковская, с ее личной почты она отправляла письмо со списком заключенных своему контрагенту в «ДНР» и там уже разная была статистика – иногда, до 70% людей формировались по просьбам родственников заключенных, которые обращались к Лутковской с просьбой о перевозе этих людей для отбывания наказания на подконтрольную территорию. Сами заключенные обращались с заявлениями к администрации колонии и часть списков формировалась в Донецке.

«Я, в любом случае руководствуясь принципами гуманизма, забирала всех, кто должен отбывать наказание вследствие вступившего в силу решения вынесенного именем Украины. Не имело значения, я ли просила, или та сторона, если человек соответствовал этому единственному критерию – его надо было вывозить! Если были женщины, я вообще не обсуждала ничего, если люди, страдающие хроническими заболеваниями и так далее – мы всех конечно забирали», – рассказала Лутковская.

«По сути дела мы выезжали за "нулевой" блокпост, на нейтральную полосу – у нас было определенное место, согласованное с Донецком. Съезжались автозаки с подконтрольной территории, с неподконтрольной тоже приезжали автозаки, были, естественно, службы, обеспечивавшие безопасность, была я – как гарант договоренностей. Люди переходили из одного автозака в другой вместе с личными делами, личными вещами и соответственно две колоны разъезжались в разные стороны», – рассказала она.

После ухода Лутковской с поста омбудсмена ее дело продолжила сменщица Людмила Денисова. Она занялась тем же самым процессом, и ей удалось наладить отношения с «ЛНР». «У меня не получалось, не удавалось с Луганском договориться относительно такой передачи, а ей удалось. Но при этом, к сожалению, остановились передачи из Донецка, по причине того, что несколько негативной информации об условиях содержания в колониях на неподконтрольной территории попало в отчет миссии ООН по правам человека. И де-факто "власть" в Донецке сказала: "Зачем мы будем передавать людей, которые потом будут рассказывать о нас негативную информацию?" – практически на этом неофициальном основании они и прекратили передачи», – поясняет Лутковская.

В секретариате действующего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой четко ответили, что передача заключенных со стороны «ДНР» по неизвестным причинам прекратили с 13 декабря 2018 года, из стороны «ЛНР» – с 12 сентября 2019 года.

К этому моменту уже при каденции Людмилы Денисовой из Донецка было вывезено 13 человек, из Луганска – 373.

За все время войны из колоний «Л-ДНР» удалось вывезли около 600 человек, осужденных именем Украины за уголовные преступления. Это даже не 10%…

Безнадежное дело

С одной стороны, «власти ДНР» нужда подталкивает к тому, чтобы стремиться передать в сторону Украины заключенных, ведь за решеткой зреет небывалое недовольство условиями содержания и акции неповиновения уже начались. Да и денег на содержание тысяч осужденных еще украинскими судами людей лишних нет…

С другой стороны, трудно себе представить, чтобы возвращение в украинские колонии по гуманитарным соображениям осужденных за убийства и другие тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, имело бы положительный пиар-эффект для нынешней власти Украины.

А между этими разными позициями отчаявшиеся и отчаянные люди, которые ловят каждую весточку с воли и пытаются использовать каждого человека рядом для любой, даже самой слабой попытки достучаться до большого мира.

Сергей Мовчан, с которого мы начали этот материал, – житель Луганска и уже поэтому имеет немного шансов пробиться в списки на передачу, у него давно кончился срок в 2 года, отмеренный украинским судом, и он теперь имеет приговор на 15 лет от «суда ЛНР» по тому же украинскому составу преступления от 2011 года. Это клубок, который не то что распутать, его даже понять трудно. Но он все равно стучится.

Ему пытаются помочь те, кому довелось сидеть рядом. Вот и Татьяна Горбулич тоже пытается что-то сделать: «Я тут уже [после обмена на подконтрольную Украине территорию] поехала в Антитеррористический центр СБУ, подала заявление по Мовчану, и до сих пор никакого ответа ни мне, ни сестре его на электронную почту, тишина, говорят обращаться к омбудсмену Людмиле Денисовой надо, но ей я тоже писала… Там много таких людей, там, я знаю от наших обменянных, есть еще "пожизненник" в Донецке, который не признал "ДНР" и просто в подвале уже годы сидит, напишите о них, напишите хоть о ком-то!».

Вот, пишем…