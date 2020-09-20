На Донетчине второй день подряд от коронавируса умирают жители (Карта)

Сегодня, 20 сентября, в Донецкой области коронавирус унес жизни еще 5-ти жителей. С начала пандемии в регионе уже 48 летальных исходов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Второй день подряд имеем в Донецкой области 5 смертей от коронавирусной болезни», – констатировал он.

Новыми жертвами стали:

51-летний мужчина и 89-летняя женщина из Мариуполя;

66-летний житель Угледара;

83-летний житель Славянска;

84-летний житель Краматорска.

За воскресенье коронавирус диагностировали также еще у 39 человек, в том числе у 4-х детей и 2-х медработников:

20 – в Мариуполе (в том числе 2 детей);

7 – в Славянске (в том числе 1 ребенок);

3 – в Краматорске;

3 – в Бахмуте;

2 – в Селидово (в том числе 1 ребенок);

1 – в Дружковке;

1 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Волновахском районе;

1 – в Славянском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 498 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 449 человек;

на лечении – 1 001 пациентов;

летальных случаев – 48.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 сентября в Украине COVID-19 заболели 175 678 человека (77 512 пациентов – выздоровели, 3 557 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 19 сентября) – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 219 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 842 заразившихся (выздоровели – 732 человек, летальных случаев – 26).