На Донетчине второй день подряд от коронавируса умирают жители (Карта)

Сегодня, 20 сентября, в Донецкой области коронавирус унес жизни еще 5-ти жителей. С начала пандемии в регионе уже 48 летальных исходов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
«Второй день подряд имеем в Донецкой области 5 смертей от коронавирусной болезни», – констатировал он.
Новыми жертвами стали:
- 51-летний мужчина и 89-летняя женщина из Мариуполя;
- 66-летний житель Угледара;
- 83-летний житель Славянска;
- 84-летний житель Краматорска.
За воскресенье коронавирус диагностировали также еще у 39 человек, в том числе у 4-х детей и 2-х медработников:
- 20 – в Мариуполе (в том числе 2 детей);
- 7 – в Славянске (в том числе 1 ребенок);
- 3 – в Краматорске;
- 3 – в Бахмуте;
- 2 – в Селидово (в том числе 1 ребенок);
- 1 – в Дружковке;
- 1 – в Лиманской ОТГ;
- 1 – в Волновахском районе;
- 1 – в Славянском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 498 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 449 человек;
- на лечении – 1 001 пациентов;
- летальных случаев – 48.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 сентября в Украине COVID-19 заболели 175 678 человека (77 512 пациентов – выздоровели, 3 557 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 19 сентября) – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).
В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 219 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 842 заразившихся (выздоровели – 732 человек, летальных случаев – 26).