Украина может не дождаться транша МВФ, – глава финансового комитета ВР

Украина ожидает транш Международного валютного фонда в декабре, при этом должна была получить от МВФ два транша: в сентябре и декабре. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам финансов Данил Гетманцев, передает «Громадське радіо»

«В сентябре, это очевидно, не произойдет, потому что миссия от МВФ, которая должна проверить все показатели меморандума, еще не приехала. Поэтому Украина может успеть только ко второму траншу. Есть риски, что до конца года транш МВФ не поступит. Не буду кривить душой, такое развитие тоже возможно», – сказал он.

Напомним, что в июне МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 млрд долл. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит – на 5 лет. В июне Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша. Второй транш от МВФ ожидался до конца года.