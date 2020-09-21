Нынешнему Донецку такого масштаба ТЦ – не прокормить: Что откроют в бывшем «Метро» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в бывшем «Метро» открывают торговый центр «Манна». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Дончане запечатлели, как работники закрепляют полотнище на огромном билборде: на нем изображена тележка и надпись «Манна».

К креативности названия – у дончан вопросы. «Донецк. "Metro", "Мост", теперь какая-то "Манна"? МММ какая-то… Главное, что все начинается на М… Небесная… "Манна небесная" – наверное, все на халяву будет. Уже не знают, что еще придумать. Промышленность / шахты распилили, у населения денег нет... В тот "Мост" никто не ходил… Повыше подняли плакат, шоб сомнений не возникло, какая именно манна… Где же они такие "креативные" названия берут», – пишут в соцсетях.

Есть предположения, что название – на английском. «Ну, по-видимому, не "Манна", а "Махха"… Это латинская буква "Н", т.е. в транскрипции получается "Махха"», – пишут жители Донецка.

Также люди не уверены, что с появлением новой вывески что-то изменится к лучшему. «"От перемены мест слагаемых сумма не меняется...". Очередная тухлая х***я будет, как и все остальное в нынешнем оккупированном Донецке… Да! Надолго?... Пока очередные поставщики не поймут, что их тупо кинули. Нынешнему Донецку такого масштаба ТЦ и в таких местах – не прокормить... А закончится эта история вывеской "Молоко"», – делятся мнениями местные жители.