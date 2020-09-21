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В соцсетях сообщают о блокировании карт с украинскими пенсиями пенсионерам в «ДНР»

21.09.20 08:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины у людей, которые пытались снять украинские пенсии через online-банкинг, блокируют пенсионные карты.

О подобных фактах сообщают местные жители в соцсетях.

Так, пользователи соцсетей сообщают о знакомых пенсионерах и соседях, которые «попали»: пенсионные карты были заблокированы.

Люди подчеркивают, что через КПП невозможно проехать за пенсией. «Вот так постепенно и исчезнут пресловутые две пенсии в ДНР», – резюмируют местные жители.

Напомним, что в целом по стране на сегодня из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев треть проживают в «Л-ДНР».

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