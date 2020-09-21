3 часа побыл гражданином РФ: На «границе» «ДНР» и России умер мужчина

На «границе» «ДНР» и РФ умер мужчина. У него произошел инфаркт. Об этом в соцсетях сообщил местный оппозиционер, сторонник «ДНР» Роман Манекин.

По словам Манекина, Игорь Шульгин 1965 года рождения учился с ним в одной школе в Макеевке. В 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, воевал в «ополчении».

«Поехал в Ростовскую область получать паспорт гражданина РФ. Получил. На обратном пути без проблем пересек российскую границу, а в очереди на ДНРовской... Ну, что делать? Инфаркт! Второй. 3 часа парень побыл гражданином РФ», – сообщил Манекин.

«Границы нужны чиновникам. Обычных людей они убивают!», – добавил он.

Шульгина похоронили 20 сентября.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» более 150 тыс. жителей получили российские паспорта, в «ЛНР» – 124 тыс. человек получили российские паспорта.