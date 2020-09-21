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В Мариуполе автомобиль въехал в остановку с людьми, есть пострадавшие (Фото)

21.09.20 09:46
Пресс-служба Патрульной полиции Донетчины
Пресс-служба Патрульной полиции Донетчины

В Мариуполе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

Как рассказали в полиции, утром 20 сентября в Кальмиусском районе, на ул. Гоголя водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В это время там находились две женщины, которые получили телесные повреждения. Инспекторы вместе с медиками оказали пострадавшим помощь. На месте работали следователи, которые выясняли все обстоятельства аварии.

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