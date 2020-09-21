Сводка из зоны ООС за 20 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности украинских бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, огневая активность НВФ из стрелкового оружия зафиксирована недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону украинских позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки противник стрелял в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные в истекшие сутки соблюдали режим прекращения огня и дополнительные меры контроля и усиления перемирия».

Также в «ДНР» уверяют, что «сегодня утром ВСУ обстреляли село Заиченко в Новоазовском районе. Выпущены 2 гранаты из станкового автоматического гранатомета».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) район поселка Калиново. Произведен один выстрел из РПГ-7».