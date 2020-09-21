COVID-19 в Украине: За сутки зафиксированы 2 675 новых случаев

В Украине за сутки зафиксированы 2 675 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«21 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 178 353 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 583 летальные, 78 184 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 2 675 новых случаев. За сутки выписаны 672 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 480 (по данным Донецкой ОГА – 2 498) случаев COVID-19, в Луганской – 759 случаев.