RU
Все новости

COVID-19 в Украине: За сутки зафиксированы 2 675 новых случаев

21.09.20 09:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксированы 2 675 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«21 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 178 353 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 583 летальные, 78 184 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 2 675 новых случаев. За сутки выписаны 672 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 480 (по данным Донецкой ОГА – 2 498) случаев COVID-19, в Луганской – 759 случаев.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк