Улитки, лавандовое варенье, шоколад с солью: Что продавали фермеры на фестивале в Мариуполе (Фото)

Улитки, лавандовое варенье и крафтовой шоколад – 20 сентября в Мариуполе прошел фестиваль Local Farmer Fest, на котором посетителей угощали фермеры. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

На пр. Мира в Мариуполе 50 фермеров Востока Украины продавали свою продукцию и приглашали на дегустацию. Фермеры приехали из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областей.

Все продукты можно было попробовать, также фермеры рассказывали о своем производстве, налаживали деловые контакты. Часть фермеров продала всю продукцию в первый день фестиваля.

Фермеры продавали крафтовой шоколад с различными вкусами (с солью, перцем, апельсином), тыквенное, льняное, горчичное сыродавленное масло, фаршированных улиток, лавандовое варенье и лавандовый лимонад.

«Я поражена, такого фестиваля в Мариуполе не помню. Многое попробовала, некоторые продукты впервые. Вдохновляют фермеры, которые ежедневно тяжело работают, чтобы создать такой классный продукт, такого не купишь в супермаркете. Сейчас есть контакты многих из них, будем дальше заказывать онлайн», – поделилась впечатлениями жительница Мариуполя Ирина.

Мероприятие проводилось с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения: на территории фестиваля были размещены антисептики, можно было получить бесплатную маску.