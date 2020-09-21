В «ДНР» от COVID-19 выздоровели более 1,6 человек

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного случая коронавируса, так как не работала лаборатория. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«20 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 21 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 017:

на лечении – 1 219 пациентов,

выписаны – 1 624 человека,

летальных случаев – 174.

«По состоянию на 21 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».