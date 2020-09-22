Как переселенка из Донецка стала продавать авторские «Chudiki» (Фото)

На Донетчине переселенка Ирина Щербак основала собственную компанию и торговую марку «Chudiki». Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Ирина в 2014 году переехала вместе с семьей из неподконтрольного Донецка в Краматорск. Переселение заставило девушку искать замену профессии организатора праздников. После рождения сына возникла идея самостоятельно сшить белье для детской кроватки. Так девушка начала шить вещи для новорожденных.

На день рождения муж подарил Ирине любительскую швейную машинку. Несмотря на то, что Ирина только родила ребенка и времени, конечно, не хватало, она настойчиво осваивала процесс шитья.

«Мне не хватало навыков, свободного времени, приходилось шить ночью, когда ребенок спал. Но у меня было большое желание и я смогла освоить этот процесс. Основной проблемой стала нехватка необходимого оборудования, например, оверлока. Тогда мне приходилось носить изделия в соседнее ателье, чтобы их там обрабатывали, а дома уже соединяла все в комплект, и отправляла клиентам», – делится переселенка.

Когда дело начало стремительно развиваться, Ирина приняла решение о том, что нужно собственное помещение для производства.

«Мы арендовали разрушенное здание в ужасном состоянии. Там были выбиты окна, не работало электричество, потолок в аварийном состоянии. Но страха у меня не было. Я верила в свои силы и была уверена, что у меня получится сделать ремонт и все будет хорошо», – рассказывает она.

Впоследствии Ирина Щербак оформила предпринимательскую деятельность, зарегистрировала собственную марку, получила патент на изделия и авторскую вышивку. Активно рекламировала свою продукцию в социальных сетях, сотрудничала с блогерами и маркетологами. Принимала участие в международных выставках. Переселенка не только создала собственное дело, но и предоставила работу другим женщинам, которые вдохновились идеей и поверили в нее.

«Когда я начинала создавать игрушки, то вышивала вручную. Тогда пришло понимание того, что необходима профессиональная вышивальная машинка. Каждая наша игрушка имела свой характер и образ. Но мы столкнулись с тем, что в интернете наши вышивки стали присваивать себе. Больше всего возмущало, когда крупные фабрики с многолетним стажем ставят на поток мои авторские изделия, которые выстраданные, в каждую деталь вложена часть души и времени. Тогда возникла идея защитить свои авторские права. Мы создали сборник авторских рисунков наших 12-ти персонажей и получили патент», – сообщила предпринимательница.

Качество и креатив продукции компании «Chudiki» с Донетчины покорили клиентов из разных стран мира, в частности, из Германии, Чехии, США, Италии, Греции.

«Постельное белье, подушки-бортики, гнезда и ортопедические подушки, игрушки, вся наша продукция изготовлена ​​из экологически чистого материала, не вызывает аллергии. Это – 100% сертифицированный хлопок для новорожденных. Для нас очень важны отзывы наших клиентов. Нам поют серенады итальянцы, увлекаются немцы. Они не могут представить, что такие изделия производят в Украине. Все отмечают отличное качество. Мы и дальше будем улучшать и развивать свое производство», – отмечает Ирина Щербак.