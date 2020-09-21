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Доставали спасатели: На Донетчине мужчина провалился в колодец

21.09.20 10:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Часов Яре (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) бойцы ГСЧС спасли мужчину, который упал в канализационный колодец. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В воскресенье, 20 сентября, в 18:25 спасателям сообщили о том, что на ул. Днепровской в Часов Яре в канализационный колодец упал мужчина.

Спасатели, которые прибыли на место вызова, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания по штурмовой лестнице спустились в колодец, обвязали пострадавшего спасательной веревкой, подняли мужчину наружу и передали работникам «скорой помощи».

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