За деньги пациентов – нет: В Краматорске новая лаборатория будет делать до 300 тестов в сутки (Фото)

В Краматорске сегодня, 21 сентября, открыта новая ПЦР-лаборатория, которая сможет делать в сутки до 300 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

ПЦР-лаборатория стала пятой в Донецкой области.

По словам и.о. директора Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Василия Гончаренко, лаборатория подарена Европейским бюро ВОЗ в Украине.

«Здесь будут проходить ПЦР-исследования, которые дают стопроцентное подтверждение диагноза. Начальная мощность – 160 тестов в сутки, и их количество будет увеличиваться. В процессе работы мы рассчитываем делать до 300 тестов в сутки. В настоящее время лаборатория будет принимать только образцы, направленные врачами, возможности сделать тест без острой необходимости или за средства пациента пока нет. Параллельно с открытием лаборатории будет проходить обучение от специалистов ВОЗ по работе с новым оборудованием, противовирусной и противоэпидемической безопасности», – сообщил он.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что сегодня также состоится открытие лаборатории в Торецке, которая была приобретена за средства областного бюджета.