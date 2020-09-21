Кравчук рассказал, при каком условии НВФ пустят инспектировать позиции ВСУ

Теперь Украина не пустит в одностороннем порядке представителей «республик» на свои позиции. Следующее инспектирование, если будет такая договоренность, будет проходить обоюдно – и на украинской стороне, и на позициях незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью «Радио Свобода».

По его словам, то, о чем ранее договаривались в Минске об инспекции у Шумов на Донетчине, – это была одноразовая акция, поскольку еще не отработан механизм таких проверок представителями ОБСЕ. Однако, как уточнил переговорщик, НВФ сразу же нарушили эту договоренность.

«Я не знаю, как решат, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же Минские договоренности, как они говорят, что нарушаем мы. То есть не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположной стороной. Мы согласились на одноразовую (инспекцию), я еще раз подчеркиваю. Так было заявлено на заседании нашей Трехсторонней контактной группы, одноразовую. Так подчеркивала модератор нашей встречи, и мы придерживались этого порядка, но так как эта одноразовая попытка не увенчалась успехом, так как сразу были нарушения, мы прекратили, Украина отказалась от такого порядка, где условия, которые были провозглашены на заседании, были нарушены», – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ объяснил, при каком условии в будущем возможны такие инспекции боевых позиций.

«Теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не разово. И, конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то оно будет касаться двух сторон – и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне», – подчеркнул переговорщик.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.