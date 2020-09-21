На Луганщине ремонтируют дорогу между Старобельском и Новоайдаром

В Луганской области на маршруте «Старобельск – Новоайдар» в рамках национального проекта «Большая стройка» восстанавливают дорожное покрытие. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«На дороге Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (от Старобельска до Новоайдара) продолжается текущий средний ремонт. Общая протяженность участка – более 40 километров», – говорится в сообщении.

Дорога пролегает через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Переможное, Денижниково, Новоайдар.

Работы выполняют два подрядчика, у каждого – по 20 км. Так, в Новоайдарском районе работает ООО «Автомагистраль-Юг». В Старобельском – ООО «Ростдорстрой».

Со стороны Старобельска дорожные бригады проводят фрезерование изношенного покрытия. Затем дорожное полотно расширят до 8 м (сейчас ширина составляет 7 м), выполнят усиление основы из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, обустроят два слоя асфальтобетонного покрытия, проведут укрепление обочин, обустроят тротуары, съезды и остановки. Завершающим этапом станет нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерного ограждения.

На участке между Штормовым и Новоайдаром ремонт предусматривает фрезерование изношенного покрытия, обустройство усиленного дорожного основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, двухслойного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см и щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см.

Также будут обустроены тротуары и установлено наружное освещение в населенных пунктах, через которые проходит трасса, планируется восстановление железобетонных водопропускных труб, устройство съездов и примыканий, автобусных остановок, барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.

«На первых трех километрах трассы дорожные бригады ООО "Автомагистраль-Юг" уже отфрезеровали изношенное покрытие. Ведутся работы по расширению и обустройству усиленного дорожного основания», – отметили в пресс-службе.