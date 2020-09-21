Умерла пациентка: На Луганщине будут судить стоматолога

На Луганщине будут судить стоматолога, из-за ошибки которого умерла пациентка. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что медика Новоайдарского РТМО обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч.1 ст.140 УК Украины).

«Следствием установлено, что в июле 2019 года на прием к врачу-стоматологу попала пациентка с зубной болью. При обращении женщины медработник провел ее обследование не в полном объеме и установил неправильный диагноз. Дальнейшая тактика лечения привела к развитию осложнений и ухудшения состояния здоровья. Больная не получила надлежащей медицинской помощи, из-за чего на четвертый день умерла», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.