Им лучше бежать: Резников рассказал, кого не коснется амнистия на Донбассе

После возвращения части Донбасса под контроль украинской власти амнистия будет объявлена не для всех. Такие нормы предусмотрены в пакете законопроектов о переходном периоде. Об этом рассказал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вице-премьер-министр Алексей Резников, передает «Украина 24».

«Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории», – отметил Резников.

По его словам, амнистия не ждет «предателей, убийц, кто совершил военные преступления, геноцид против человечества».

«Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям», – подчеркнул Резников.

«Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное», – заключил Резников.