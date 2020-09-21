В «ДНР» в ДТП на выходных травмировались 7 человек (Фото)

В «ДНР» в период с 19 по 20 сентября произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, и зарегистрированы 9 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

19 сентября в Амвросиевском районе на автодороге «Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП "Успенка"» у автомобиля Chevrolet Express G1500 во время движения оторвалось переднее левое колесо, в результате чего водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Honda Civic. В результате ДТП водитель автомобиля Honda был травмирован.

В тот же день в Кировском районе Донецка водитель автомобиля Zaz Daewoo T13110 на нерегулируемом перекрестке ул. Кирова – ул. Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-21110», в результате чего произошло столкновение авто. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля «ВАЗ» получили травмы.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 338 нарушений ПДД, среди которых 32 факта управления транспортом в состоянии опьянения.