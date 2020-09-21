RU
Все новости

Просят не паниковать: На Донетчине проверят электросирены

21.09.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине в среду, 23 сентября, проверят работу территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации 23 сентября 2020 года с 14 часов до 14:30 проводится плановая техническая проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен и трансляции по телерадиоприемникам речевой информации в сфере гражданской защиты», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей области во время проверки просят «сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк