Просят не паниковать: На Донетчине проверят электросирены

На Донетчине в среду, 23 сентября, проверят работу территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации 23 сентября 2020 года с 14 часов до 14:30 проводится плановая техническая проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен и трансляции по телерадиоприемникам речевой информации в сфере гражданской защиты», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей области во время проверки просят «сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами».