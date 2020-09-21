Критически необходимо для жизни людей: ООН призывает открыть КПВВ на Донбассе

В ООН призвали стороны конфликта на Донбассе сделать все возможное для достижения мира, а также открыть пункты пропуска для нуждающихся в этом людей, прежде всего, для пенсионеров, передает «Интерфакс-Украина».

«В этот Международный день мира я призываю все стороны воспользоваться каждой возможностью для сохранения договоренностей о прекращении огня и достижения прочного мира на благо мирных граждан. А предоставление жизненно необходимой срочной помощи является важной предпосылкой того, что они смогут пережить зиму и иметь достойную жизнь», – отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Также она сообщила, что на востоке Украины гуманитарную помощь получают 3,4 млн человек. В 2020 году пандемия коронавируса и меры по предотвращению ее распространения обострили их положение.

«Так, ежемесячное количество пересечений линии разграничения уменьшилось на 93% в августе, если сравнить с августом 2019 года. В этот день я хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 миллиона уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой месяц не могут получить свои пенсии, проехать, чтобы ухаживать за больными родными или воссоединиться с близкими. Как они, уже почти исчерпавшие свои ресурсы, переживут седьмую зиму конфликта, если останутся строгие ограничения на передвижение через линию разграничения?» – подчеркнула координатор ООН.

Лубрани напомнила, что во время последней поездки на восток Украины увидела «почти пустые пункты пропуска».

«Приветствуя заметные улучшения инфраструктуры для предоставления услуг на контрольных пунктах по обе стороны линии разграничения, я призываю стороны содействовать безопасному пересечению для большего количества людей, которые имеют неотложные нужды. Это критически необходимо для жизни людей, а также для сохранения связей между людьми и надежды на мир», – заявила она.

По словам Оснат Лубрани, безопасное пересечение контрольных пунктов в период пандемии возможно благодаря применению согласованных и реалистичных требований, о которых должно быть четко сообщено. «Организация Объединенных Наций и гуманитарное сообщество готовы помочь», – добавила координатор ООН.