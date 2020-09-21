Вы не можете продать машину: В «ДНР» некоторые автовладельцы столкнулись с проблемами

В «ДНР» люди при продаже машины сталкиваются с рядом неожиданных трудностей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, жительница Донецка рассказала историю с продажей авто знакомыми пенсионерами. «Истощив все запасы и заначки, на ДНРовской мизерной пенсии, украинская виртуальная, не снимешь, – решили продать машину. Покупатель нашелся», – рассказывает дончанка.

«Дело за оформлением. Оказалось, ДНР-нотариусам запрещено оформлять движимое имущество. Купить-продать только через МРЭО и справку-счет. Ладно, МРЭО, так МРЭО. Поехали туда. И тут хопа – вы не можете продать машину, т.к. в техпаспорте стоит отметка "кредит". Так он выплачен 10 лет назад, вот все справки и доки.. Неа, все равно не можете. Выезжайте туда, переоформляйте укр. техпаспорт, потом ДНР-техпаспорт...И тока тада продавайте... Не продали они в итоге. Только генералка. А на нее не всякий покупатель согласится. И цена копеечная будет», – добавила жительница Донецка.

Также она пояснила, что выезда на подконтрольную территорию из «ДНР» нет, есть возможность проезда через РФ: но это дорого, долго и обязателен украинский загран, чтобы вернуться тем же путем.

«И так во всем! Чтобы за копейки все отдавали… », – комментируют ситуацию в соцсетях.

Также пользователи соцсетей обсуждают тот факт, что справка о погашении задолженности перед банком ничего не значит в «республике»: