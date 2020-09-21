В соцсетях сообщают о вспышке коронавируса в двух «министерствах» в «ЛНР»

В «ЛНР» ряд сотрудников двух «министерств» и «министр» заболели коронавирусом. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в различных пабликах обсуждается ситуация, сложившаяся в «минобразования» и «минтруда». Сообщается, что у «министра образования и науки ЛНР» Сергея Цемкало диагностирована пневмония, у родственников «министра труда и соцполитики ЛНР» Светланы Малаховой – тоже. Кроме того, многие сотрудники «министерств» ушли на больничный.

Ситуация с пневомниями в «ЛНР», отмечают местные жители, вышла из-под контроля. В 7-й больнице сейчас находится более 250 больных пневмонией, в 1-ю больницу скоро должны перевести около 100 таких больных. Но медперсонала ни в одной из больниц не хватает. При этом у многих больных пневмонией тесты на коронавирус – отрицательны.

На карантин отправляют школы – в частности, с сегодняшнего дня перешли на дистанционное обучение школы в Ровеньках.

Как предполагают местные жители, закрытия школ стоит ожидать и в иных городах.

При этом в ряде пабликов к информации о массовых уходах на больничный сотрудников «министерств» отнеслись критически. Люди подчеркивают, что больничные начали оформляться после проверок «генпрокуратуры».