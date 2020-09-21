На Луганщине корова угодила в старый колодец

В Кременной (Луганская обл.) в воскресенье, 20 сентября, в старый колодец упала корова. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В воскресенье, 20 сентября, около полудня в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Кременная, по ул. Коммунальная попала в старый колодец корова. Бедное животное не могло самостоятельно выбраться из глубокой ямы, поэтому ей на выручку поспешили спасатели ГПСЧ-21 Кременского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области», – говорится в сообщении.

С помощью веревки и подручных средств животное вызволили из ловушки.