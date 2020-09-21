Документы эпохи: На Донетчине стартует проект по сохранению индустриального наследия

Проект по сохранению индустриального наследия «(Раз)архивирование (пост)индустрии» начинают музейщики Донецкой и Львовской областей в сотрудничестве с Университетом Сент-Эндрюс (Великобритания). Об этом сообщает управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации.

Организаторы проекта – Центр городской истории во Львове, Донецкий областной краеведческий музей, Покровский исторический музей и Мариупольский краеведческий музей. Жителей Донетчины приглашают делиться фото и видео-материалами, которые рассказывают о жизни промышленных городов Донбасса, а также других регионов, для бесплатной оцифровки.

Оцифрованные материалы станут частью коллекций музеев, а на их основе художники и исследователи создадут художественные и научные произведения. Все оригиналы после оцифровки обещают вернуть владельцам вместе с электронными копиями.

«Фото и видео стали отличительной чертой индустриальной эпохи конца XIX – начала XXI века. Эти медиа помогали фиксировать создание и жизнь предприятий, становились хобби и призванием для рабочих и инженеров, были инструментами рекламы, контроля, пропаганды и гордости за свой труд. Благодаря профессионалам и любителям были созданы документы эпохи, которые позволяют не только изучить, но и почувствовать жизнь промышленных городов Донбасса», – говорят организаторы проекта.

Они отмечают, что процессы трансформации экономики 1990-х годов привели к распылению, а часто и потере архивов – и производственных, и частных.

«Наш проект стремится собрать уцелевшие материалы и создать цифровой архив, который покажет работу, отдых, пространство и архитектуру, исключительные события и повседневную жизнь промышленных городов, заводов и шахт, и отдельного человека на работе и дома», – пояснили музейщики.

Организаторы проекта обращаются ко всем владельцам материалов, находящихся в различных архивах – домашних (семейных), заводских, музейных при кружках любителей или домах культуры, газетах и студиях кино и телевидения, – с просьбой предоставить коллекции для бесплатной оцифровки.

Основное внимание обращается на такие материалы (но не ограничивается ими):

фото (бумажные и на пленках) и видеозаписи (8, 16 и 35 мм) заводской жизни и производственных процессов: коллектив, продукция, доски почета, кинохроника, материалы заводских музеев, стенных газет, совместный досуг и неформальные события;

фото и видеозаписи с видами городов, уличной жизни, окружающей среды и природы, общественной и политической активности (в том числе участие в парадах, демонстрациях, неформальная культурная и молодежная жизнь, а также протесты и забастовки);

домашние кинозаписи: семейные события и праздники, жизнь микрорайонов, путешествия, коллеги после работы.

Летом 2021 года планируется летний лагерь для художников и исследователей в сотрудничестве с Университетом Сент-Эндрюс (Великобритания), в ходе которого на основе собранных материалов будут созданы новые научные и художественные произведения. Домашнее кино будет включено в программу кинопоказов в рамках Дней домашнего кино, проходящих ежегодно в октябре.

Все оцифрованные материалы будут храниться в учреждениях-партнерах проекта и будут доступны для ученых и широкой публики.

Проект поддержан программой «Дом Европы» Европейского Союза.