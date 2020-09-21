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Гречка, рис, боеприпасы: Житель прифронтовой Авдеевки пытался отправить посылку с гранатами и взрывчаткой

21.09.20 14:49
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки в Днепропетровскую область 2 гранаты и 800 граммов взрывчатки. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Боеприпасы и взрывчатку обнаружили у 43-летнего жителя города. По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый человек, который попросил отправить в Днепропетровскую область коробку с вещами. О содержании коробки он ничего не сообщил.

Показания мужчины проверят во время досудебного расследования.

«В ходе осмотра указанной коробки полицейские обнаружили 2 корпуса от гранаты РГД-5, 6 запалов УЗРГМ-2 и 4 тротиловые шашки по 200 граммов каждая. Изъятая взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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