Выборы на неподконтрольном Донбассе может обеспечить временное международное правительство, – Фокин

Обеспечить безопасность проведения местных выборов на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса может международный контингент ООН и временное международное правительство. Об этом заявил экс-премьер-министр и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин, передает «УНН».

«Я полностью согласен с тем, что прежде, чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким образом обеспечить безопасность – это должны руководители страны думать. В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и образовать временное международное правительство на этих территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине», – сказал Фокин.

Так, по его словам, в мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство с необходимым сроком – год или два, а безопасность обеспечить могут международные миротворцы – военный контингент ООН.

«Я себе представляю это так, как будто вчера это произошло. Это по сути предложение не ново, о нем уже говорили. Россия согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешний линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы», – заявил Витольд Фокин.