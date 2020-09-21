Зеленский ответил на петицию с требованием о его отставке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается подавать в отставку из-за несвоевременного внесения информации в декларацию. Так глава государства ответил на петицию №22/100754-еп, в которой потребовали, чтобы он подал в отставку.

Автор петиции напомнил, как Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, 18 апреля 2019 года в эфире одного из телеканалов пообещал подать в отставку, если нарушит закон на посту главы государства. При этом 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал крупную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) и этим нарушил закон «О предупреждении коррупции». Президента призвали «сдержать слово и подать в отставку». Петиция набрала более 30 тыс. голосов при необходимом для ее рассмотрения минимуме в 25 тыс.

Сам Владимир Зеленский в ответе на петицию обратил внимание, что давал такое обещание об отставке в контексте недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.

«Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется», – заявил президент.