Из-за осложнений от COVID-19 на Луганщине умер мужчина

За сутки в Луганской области зафиксированы 5 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 1 человек;

Новопсковский район – 2;

Сватовский район – 1;

Станично-Луганский район – 1.

Все выявленные заболевшие прибыли с временно неподконтрольных украинским властям территорий.

Вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний мужчина – житель Кременского района.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек, из них:

выздоровели – 404 человека;

лечатся – 352 человека (73 – в стационаре; 279 – амбулаторно);

умерли – 6 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 44,24%», – сообщили в Луганской ОГА.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 сентября в Украине COVID-19 заболели 178 353 человека (78 184 пациента – выздоровели, 3 583 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 498 случаев (выздоровели – 1 449 пациентов, летальных случаев – 48).

В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 624 человека, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 848 заразившихся (выздоровели – 734 человека, летальных случаев – 27).