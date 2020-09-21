Среди лимонов и котлет: СБУ нашла миллион наличными в холодильнике руководителей «Укрзализныци» (Фото)

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по организации контейнерных перевозок, которую наладили отдельные руководители «Укрзализныци». Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн грн. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 млн грн, на которые судом наложен арест.

Часть выручки вместе с доказательствами коррупционной схемы организаторы хранили в холодильнике.

Продолжается досудебное расследование.