В прифронтовом Торецке открыли ПЦР-лабораторию

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) открылась ПЦР-лаборатория. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Лаборатория полимеразной цепной реакции (ПЦР) открыта в Торецке на базе городского филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" 21 сентября», – говорится в сообщении.

В лаборатории установлено новое современное оборудование. Отмечается, что проведение исследований в лаборатории позволит оперативно выявлять больных COVID-19 и определять иммунитет у людей, которые болели раньше.

Также отмечается, что на создание лаборатории была выделена субвенция из областного бюджета – 1,5 млн грн.

В пресс-службе также напомнили, что в июле этого года при финансовой поддержке военно-гражданской администрации Торецка начала работу лаборатория имуноферментого анализа.

Напомним, сегодня в Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория, которая была подарена Европейским Бюро ВОЗ в Украине.