Мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовой зоне на Донбассе (График)

Передвижные мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать вблизи линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с 21 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Минреинтеграции напомнили, что основные задачи мобильных подразделений:

обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений, возложенных государством на АО «Ощадбанк»;

улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;

максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

На текущей неделе в Донецкой области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать 2 дня:

В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет функционировать 5 дней: