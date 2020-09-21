«Скорая» ехала 25 минут: На ж/д вокзале в Мариуполе умерла женщина

Сегодня, 21 сентября, на территории железнодорожного вокзала в Мариуполе умерла женщина. Об этом сообщили очевидцы случившегося, передает «ТВ7».

По их словам, на железнодорожном вокзале около 11:30 женщина потеряла сознание у ступенек к путям. Очевидцы рассказали, что «скорую помощь» вызвали, но она ехала около 25 минут.

Медики утверждают, что машина выехала своевременно, но до приезда «скорой» женщина уже скончалась. Ей был 71 год.

По информации правоохранителей, женщина приехала в Мариуполь на поезде из Волновахи к своим родственникам. На вокзале она вышла вместе со своими вещами, прошла несколько метров и упала. Родственники сразу приехали на место, вызвали полицейских и медиков. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.