Масочный режим есть, а масок – нет: Как сейчас выглядит мусорный полигон в Бахмуте (Фото)

В Бахмуте на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), куда свозится мусор со всех населенных пунктов объединенной территориальной громады, практически нет использованных защитных масок. Хотя казалось, что из-за карантинного режима на свалках будет немало средств индивидуальной защиты, передает «Вільне радіо».

В Бахмуте полигон ТБО расположен на южной окраине города. На достаточно большой территории свалки на поверхности виднеются лишь несколько масок. Даже во время пандемии львиная доля мусора – это органика, кучи разного пластика, строительные отходы. Уже начали опадать листья, поэтому скоро сюда их будут завозить тоннами.

«Ежедневно наши 2 контейнеровоза делают сюда по 2-3 ходки, в каждом из них – по 60-80 контейнеров отходов. То есть обе машины привозят сюда около 400 контейнеров мусора ежедневно, это около 40 т в день», – объясняет инженер ООО «Умвельт Бахмут» Валерий Ушкалов.

Также мультилифт доставляет сюда негабаритные отходы: строительный мусор, ветви после обрезки деревьев и т.п.

Охранник полигона Николай Мороз добавляет: все эти кучи присыпают сверху грунтом, согласно технологии захоронения бытовых отходов, чтобы предупредить их возгорания. Поэтому старых использованных масок может быть не видно среди огромного количества другого мусора.

Директор ООО «Умвельт Бахмут» Роман Кравченко отмечает, что использованы средства защиты из медицинской отрасли сюда не попадают. «Медработники утилизируют отходы из больниц через специальные фирмы, с которыми заключают договор отдельно. Поэтому их отходы (использованные средства защиты, шприцы и т.п.) сюда не попадают. Отходы учебных заведений собирают общим маршрутом, те же контейнеровозы, которые забирают бытовой мусор жилого фонда», – рассказывает он.

Действительно, как отмечала руководитель управления образования Бахмутского горсовета Наталья Дроздова, учебные заведения должны выбрасывать использованные маски, одноразовые перчатки и салфетки в отдельные пакеты. Такие контейнеры раздали по школам и детсадам. Пакеты с масками просто завязывают и выбрасывают в общий бак. Никаких других требований к обращению с использованными масками в Украине пока нет.

Отметим, что полигон ТБО заложили в Бахмуте в 1981 году. Его площадь составляет 10 га. Здесь планируют захоронять мусор до 2026 года. После этого придется отводить новый земельный участок неподалеку. Сейчас в Бахмуте поблизости от городского полигона строят мусоросортировочную станцию. Там будут отбирать мусор, который возможно переработать (пластик, стекло, металл и прочее). В городе пытаются вводить сортировку отходов, но пока массово данный процесс среди жителей громады не распространен.