За финансирование терроризма: Директору фармпредприятия «ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы

Директора фармацевтического предприятия, расположенного в Горловке (временно неподконтрольная украинской власти часть Донетчины), будут судить за содействие деятельности террористической организации и финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в конце 2014 года директор общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло деятельность в фармацевтической сфере в Горловке, принял решение продолжить работу предприятия на неподконтрольной Украине территории.

«В начале 2015 года злоумышленник перерегистрировал указанное общество на свое имя в "Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР" и за счет уплаты обществом так называемых налогов в "Центральный республиканский банк ДНР" финансировал "ДНР" и осуществлял иное содействие ее преступной деятельности, в том числе путем бесплатного обеспечения боевых подразделений медикаментами», – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей, в настоящее время предприятие производит и реализует через контролируемые незаконными вооруженными формированиями коммерческие структуры более 40 наименований.

«Объем реализации 2015 года составил более 30 млн руб. Отчисления "налогов и сборов" в так называемый бюджет по состоянию на 01.12.2015 составили 2,7 млн руб», – перечислили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном деле по ч. 1 ст. 258-3 («Содействие деятельности террористической организации») и ч. 2 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») УК Украины направлен в Славянский горрайонный суд.

Директору предприятия грозит от 8 до 15 лет за решеткой.