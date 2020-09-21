В основном дети: В «ДНР» за неделю ОРВИ заболели 7 тысяч человек

В «ДНР» за минувшую неделю респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч человек, в основном – дети. Об этом сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний «республиканского центра санэпиднадзора» Татьяна Филиппова, передают местные интернет-ресурсы.

По ее словам, болезнь чаще всего протекает в легкой форме, умерших нет.

«Сейчас у нас подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Каждую неделю заболевают еще 20-30% жителей. Вместе с тем, случаи гриппа в республике пока не регистрировали», – сказала Филиппова.

Она отметила, что многие штаммы гриппа, которые ожидаются в нынешнем сезоне, особенно грипп типа А, вызывают быстротекущую тяжелую пневмонию, от нее нередко умирают. Скоротечное воспаление легких развивается в течение 3-7 дней и проходит очень тяжело.

Как уверяет инфекционист, прививка – это самый надежный способ профилактики, поскольку иммунитет формируется у 75-95% процентов тех, кто сделал прививку.

«Если грипповать начинает "привитый" человек, то заболевание он переносит легче, быстрее и практически без осложнений. То есть без тяжелых форм пневмонии, заболеваний бронхов и легких, почек, печени и сердца», – утверждает Филиппова.