С 2021 года будут вводиться электронные рецепты на лекарства, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины планирует с 2021 года вводить электронные рецепты на отдельные лекарственные средства. Уже создана соответствующая рабочая группа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Правительственный портал.

«В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств – с 2021 года; антибиотиков – с 2022 года; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом, – начиная с 2023 года», – отметил Максим Степанов.

По его словам, такая инициатива вводится министерством из-за неконтролируемого отпуска в Украине рецептурных лекарств из аптек, что приводит к распространению самолечения, и как следствие – ухудшению здоровья населения.

В Минздраве считают, что проблема заключается не только в недобросовестном исполнении аптечными учреждениями лицензионных требований (отпуск рецептурных лекарств из аптек без рецепта врача), но и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила.

«Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения», – подчеркивают в Минздраве.