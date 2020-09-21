Донбасс – пороховая бочка для всей Украины: В зоне ООС есть риск повреждения хранилищ жидкого хлора

Большинство водоканалов Донбасса для очистки воды до сих пор используют жидкий хлор, утечка которого может привести к техногенной и экологической катастрофе. В этой связи в зоне риска находятся фильтровальные станции, расположенные вблизи линии разграничения.

«Украина уже постепенно отходит от использования хлора для очистных сооружений фильтровальных станций. На Донбассе проблема актуальна, потому что в регионе идет вооруженный конфликт. А многие очистные сооружения расположены вблизи линии разграничения. Это объекты риска серьезных техногенных катастроф», – отметила правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бондаренко.

Загрязнение территории хлором отразится, прежде всего, на здоровье населения. «В зоне риска у нас сейчас находятся до 90 тыс. человек, которые могут быть поражены вследствие повреждения резервуара с хлором», – уточнила она.

И, безусловно, утечка хлора нанесет вред и окружающей среды. «При этом последствия не пройдут через год-три», – говорит правозащитница.

По данными Министерства регионального развития, в Украине для обеззараживания воды хлор используют более 150 предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения областного значения. На Донбассе – это водоканалы Краматорска, Лисичанска, Рубежного, Попасной и др.

Попасная находится в 20 км от линии разграничения. Хлор используют на Западной фильтровальной станции, которая находится в селе Белогоровка под Лисичанском, от станции до линии разграничения – примерно 40 км. «В самом городе Попасная нет систем с использованием жидкого хлора. Он у нас используется на Западной фильтровальной станции, которая находится примерно в 40 км от линии разграничения. Конечно, есть риски, что система может пострадать от обстрелов. Это лишь зависит от видов вооружения, которые будут использованы – может и через 40 км прилететь снаряд», – говорит Сергей Алексеев, заместитель директора по техническим вопросам КП «Попаснянский районный водоканал».

Он отметил, чтобы избежать техногенной катастрофы есть нормы хранения и использования хлора. Но система с годами изнашивается. Например, на Попаснянском райводоканале требуют замены около 400 метров хлоропровода. Но данные работы ведутся, и по словам Алексеева, они будут завершены до конца этого года. «На данный момент выполнила около 50% работ. Все идет согласно плану, т.к. есть определенные нормативные требования по их проведению. Общая сумма областной субвенции на данные цели составляла около 1 млн грн», – сказал замдиректора.

Но главная задача – отказаться от хлора. В качестве альтернативы большинство водоснабжающих предприятий сейчас переходит на гипохлорит натрия. Этот процесс начат и на Попаснянском райводоканале. «Чем выгоден гипохлорит натрия – его можно производить прямо на месте технологического процесса с использованием обычной поваренной соли. И мы на сегодняшний день при поддержке международных благотворительных организаций на 4 объекта получили нужное оборудование. По одному из объектов мы готовы начать разработку проекта, после чего уже будем внедрять установку. Полностью мы сможем отказаться от использования жидкого хлора по данным 4-м объектам в течение 2021-2022 годов», – заключил Сергей Алексеев.

Однако в целом проблема для Донбасса остается актуальной, и ее нужно решать на государственном уровне. Правозащитники акцентируют, что подобные опасные инфраструктурные объекты должны быть отнесены к определенной категории и защита которых должна быть закреплена на законодательном уровне. «У нас сейчас нет законодательства об объектах критической инфраструктуры и их защиты. При 6-ти годах войны такого быть не может. Поэтому мы предлагаем снова вынести в парламент законопроект о защите таких объектов, в котором предлагается хотя бы снизить риски чрезвычайной ситуации, которые возможны в Донецкой и Луганской областей», – отметила Анастасия Бондаренко.

«Если сейчас не решать проблему на государственном уровне, то у нас Донбасс превратится в пороховую бочку, последствия взрыва которой отразятся на всей Украине и будут длиться не один год», – резюмировала представитель БФ «Право на защиту».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»