Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей: Завершен первый этап обсуждения концепции

Завершился первый этап обсуждения концепции Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Доработанная с учетом предложений концепция Стратегии будет направлена центральным органам исполнительной власти и местным органам власти до конца сентября.

«В субботу команда Минреинтеграции завершила первый этап обсуждения концептуальных подходов к стратегии экономического развития Донецкой и Луганской области. На последнем этапе прошли встречи с руководством Мариуполя и представителями структурных подразделений городского совета, бизнеса и научных учреждений города. Также состоялись встречи с представителями власти и бизнеса центральной и южной части Донецкой области», – говорится в сообщении.

В частности, специалисты Минреинтеграции провели встречи с представителями военно-гражданских администраций Марьинского района, городов Волноваха, Марьинка, Красногоровка, поселка Широкино; Волновахской, Мангушской, Никольской, Константиновской райгосадминистраций.

«Во время встреч представители областей предложили ряд предложений, которые смогут значительно ускорить развитие экономики. Были обсуждены проблемные вопросы: начиная от системы налогообложения до улучшения доступа к коммунальным услугам и обеспечения транспортного сообщения», – отметили в Минреинтеграции.

«Отдельным важным этапом обсуждения было рабочее совещание по развитию транспортного узла на базе Мариупольского морского порта, который, несмотря на осложнения из-за незаконного строительства керченского моста, имеет значительный резерв роста, в том числе за счет формирования нового зернового терминала и расширения транспортной инфраструктуры», – подчеркнул советник вице-премьер-министра Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова Андрей Мирошниченко.